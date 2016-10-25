Севастополь, 25 октября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Власти Севастополя заявляют об окончании реконструкции транспортной развязки на въезде в город в районе Балаклавского шоссе. Врио губернатора Дмитрий Овсянников назвал это «рабочим открытием». Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

sevastopol.gov.ru Открытая дорожная развязка в Севастополе

Правительство рассчитывает, что окончательно контракт с исполнителем работ будет завершен 31 октября.

«За это время подрядчик обязан установить недостающие 27 точек освещения и светофор. Дополнительно мы хотим обустроить и прилегающие территории, которые не входили в сумму контракта», — цитирует пресс-служба врио губернатора Дмитрия Овсянникова. Строителям также предстоит озеленить территорию газоном, а не посадкой деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, сроки сдачи объекта не раз переносились: с 1 августа на 1 сентября. Стоимость работ на развязке постоянно увеличивалась, происходила смена подрядчика работ.

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«Транспортная развязка ул. Хрусталева-Камышовое шоссе» вошла в список объектов капитального строительства дорог 2014 года, но в итоге из-за срыва исполнения ФЦП, перешла в план-график 2016 года. Стоимость работ выросла с 67 до 85 млн рублей.