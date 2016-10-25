Ханты-Мансийск, 25 октября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Минприроды России согласовало новое зонирование природного парка «Нумто». Тем самым сняты все препятствия для добычи нефти на данной территории «Сургутнефтегазом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве.

mnr.gov.ru Схема предполагаемого зонирования природного парка «Нумто»

Борьба против добычи нефти на территории парка длилась несколько месяцев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля прошли публичные слушания по вопросу изменения зонирования парка Нумто с целью разведки, добычи нефти и строительства необходимой для этого инфраструктуры. На них присутствовали представители коренных малочисленных народов из Белоярского, Сургутского и Нижневартовского районов, а также содрудники администраций, правительственных ведомств Югры и «Сургутнефтегаза». На суд общественности был представлен проект нового зонирования природного парка.

Еще до слушаний на сайте «Гринпис России» якобы от оленевода Василия Пяка прозвучали призывы к защите природного парка и озера Нумто, которое является священным местом лесных ненцев и хантов, от «Сургутнефтегаза».

В обращении Пяка говорилось, что нефтяники покушаются на ключевые места обитания редких и исчезающих растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и округа, места скопления на пролёте водоплавающих и околоводных птиц, проходят основные пути миграции лося. Здесь неоднократно отмечался и редчайший белый журавль (стерх), сохранение которого находится под особым вниманием президента РФ. Отметим, что почти 35 тыс. граждан России подписались под петицией «Гринпис России» против промышленной разведки и нефтедобычи на угодьях парка «Нумто». Однако на слушаниях оленевод Василий Пяк сказал, что ничего не имеет против «Сургутнефтегаза» — он и два его сына работали в данной компании. Кроме того, официальное обращение от его имени, где говорилось о захвате исконных хантыйских и ненецких земель нефтяниками, было написано не им лично, а представителями «Гринпис России». Его мнение: главное, чтобы при разведке и добыче нефти сохранялась экология и был найден компромисс с коренным населением.

Также читайте: Зонирование природного парка Нумто: «Волки сыты — овцы целы»

Директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры Евгений Платонов пояснил общественности: «Понятно, что земли озера и деревни ритуально значимы и для Ямала, и для Югры, тем не менее когда-то на территории парка были пробурены испытательные скважины. Они подпадают под лицензионное соглашение «Сургутнефтегаза». Теперь компания обязана вести там работы. Если же мы откажемся что-либо изменять на этих землях, то парк следует превратить в заповедник. А значит, вывести оттуда всех, кто там проживает и работает. Мы же можем сохранить эту территорию и без столь радикальных мер. Для этого у нас есть все властные полномочия. К нефтяникам предъявляются жесткие требования, двойная защита тех технологических решений, которые они принимают, будь то прокладка мостов или вывоз шлама с территории бурения. Сотрудникам предприятия запрещается охотиться, рыбачить, собирать ягоды и грибы в парке. Этого требует статус природного парка. А за выполнением всех предписаний следят представители коренных малочисленных народов Севера, которые работают инспекторами в «Нумто». Такой симбиоз следует сохранить!»

Кстати, по официальной информации, «Сургутнефтегаз» в 2015 году в виде налогов пополнил казну Югры более 85 млрд рублей, что составляет 40% бюджета ХМАО. Безусловно, перед правительством округа стояла сложная задача: соблюсти интересы и основного налогоплательщика, и коренного населения.

Сами слушания были жаркими. «Гринписовцы» открыто подогревали страсти. На их стороне выступил директор парка «Нумто» Сергей Лаврентьев, заявив, что при заходе нефтяников в парк от зоны заповедного режима останется 4 тыс. гектаров из имеющихся на сегодня 11 тыс. гектаров, ибо вырастут 22 нефтяные вышки. Оперировал он сведениями от «Гринпис России», полагался на выводы группы ученых (12 человек) из академий и институтов.

Жительница села Казым Белоярского района Надежда Малданова озвучила позицию части российских учёных и мнение Молодежной ассоциации Обско-Югорских народов: «Мы просим «Сургутнефтегаз» оставить эти земли для нашего будущего, для наших детей. Мы не можем заставить наших детей собирать морошку в нефти, которую вы разливаете».

«Вышки будет три, а не 22»

В самом «Сургутнефтегазе» доводы «гринписовцев» опровергают, также ссылаясь на научные исследования и разработки. Вышки будет три — столько определено лицензионной документацией, и если компании все же отведут землю под строительство трех поисково-оценочных скважин и будут подтверждены запасы нефти, то и при максимальной разработке месторождений к цифре 0,55% прибавится не более 0,09% парка «Нумто», заявляют нефтяники. И напоминают, что ведут разведывательное бурение безамбарным способом, когда исключён сброс воды вовне — она закачивается обратно в пласт. Уровень утилизации попутного нефтяного газа превышает 98%. Трубы для транспортировки нефти применяются только с антикоррозийным покрытием.

Заместитель главы Белоярского района Степан Молданов напомнил, что нужно смотреть на 20 или 30 лет вперед. «Многие представители КМНС говорят, что заниматься оленеводством, рыболовством, — это очень прекрасно и хорошо, но нужен хороший достаток для той или иной семьи, хотят для своих детей достойную и цивилизованную жизнь. Наше общество развивается, и пусть сегодня люди занимаются традиционными промыслами, а дальше что? Мы должны понимать, что в настоящий момент (хотим мы этого, или не хотим) углеводородное сырье для нашего государства является краеугольным, — отметил он.

Ранее по теме: Минприроды решит судьбу нового зонирования природного парка «Нумто»

Участковый природоохранный госинспектор Сергей Рандымов отметил, что нареканий к работе «Сургутнефтегаза» на территории парка Нумто нет, наоборот, компания помогает дает работу местному населению и снабжает жителей посёлка Нумто топливом.

По результатам слушаний в протокол было внесено около 30 предложений от жителей Нумто, «Гринпис России», института географии РАН, географического факультета МГУ, регионального отделения в ЯНАО «Русского географического общества», вице-спикера думы ХМАО Еремея Айпина, депутата Госдумы Григория Ледкова.

Цели учтены. Задачи поставлены. Нефть будет.

Первоначальный проект зонирования в течение месяца был скорректирован разработчиком — ООО «Экомакс». В начале октября восемь оленеводческих семей Белоярского района, проживающих в местах изменения зонирования парка, согласились с последней представленной версией проекта и дали согласие на проведение дороги к Верхне-Казымскому месторождению и автозимника к Ватлорскому месторождению. Кроме того, прописано, что размещение объектов пользования недрами на данной территории будет возможно только после согласования их размещения с коренными жителями, проживающими вблизи этих мест.

Оленевод Василий Пяк официально подтвердил прессе, что по новому проекту промышленные объекты не затрагивают оленьи пастбища.

«Конечно, отбившиеся олени могут туда прийти, но оленеводы обратно их отгоняют. В любом случае если нефтяники будут работать, мы как работники парка будем прослеживать их деятельность. Если так рассудить, то когда создавали парк, мнение о его границах коренных жителей даже не спрашивали. Сегодня окружная власть и нефтяники прислушиваются к нашему голосу», — заявил Василий Пяк Ugra-news.ru.

Оленевод Петр Покати проживает на угодьях на реке Казым. Сейчас недропользователи заключили договор с ним договор, согласно которому «Сургутнефтегаз» обязуется выделить средства на строительство кораля (загона для оленей), и окажет помощь в установлении границ родовых угодий. «Если нефтяники выполнят свои обещания, помогут отгородиться от территории их объектов, то, как говорится, будут волки сыты и овцы целы», — передаёт Ugra-news.ru слова Петра Покати.

«Конечно, найдутся люди, не согласные с зонированием, однако, чтобы критиковать данный компромисс, необходимо встать на место тех оленеводов, которые проживают на этой территории. Согласны ли они будут жить в тех условиях, в которых сейчас проживает коренное население? Без света, дороги и связи? Люди хотят жить в современных условиях, они ждут появления дорог и других инфраструктурных изменений. А это все возможно только с изменением зонирования природного парка», — прокомментировал соглашение с тундровиками директор окружного департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Евгений Платонов.

В департаменте природных ресурсов Югры отметили, что при доработке материалов зонирования природного парка «Нумто» исправлена ошибка, касающаяся площади парка, уточнены режимы и названия зон. Особое значение уделено сохранению наиболее ценных и не затронутых человеком участков экосистем. Для этого на 41,6 тыс. га, то есть почти в два раза увеличена площадь заповедной зоны, с 48,2 тыс. га до 89,8 тыс. га, а также уточнены границы всех зон. Выделена новая функциональная зона вокруг озера Нумто — «зона охраны объектов культурного наследия».

Доработанный, с учетом мнения общественности и ученых, проект одобрили департаменты природного развития и экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа. Затем его направили на государственную экологическую экспертизу. И уже потом он получил право на воплощение от Минприроды РФ.

Также по теме: Зонирование парка Нумто пройдёт с учётом мнения общественников и учёных

«В соответствии с разработанными документами границы природного парка остаются прежними. При этом, площадь заповедной зоны природного парка увеличена в 1,86 раза, — поясняют свое решение в федеральном ведомстве. — Участки заповедной зоны покрывают истоки реки Казым, а также иные особо ценные природные комплексы и объекты. Также из заповедной зоны исключены антропогенно-нарушенные участки.

Вокруг озера Нумто, как особо почитаемого коренными жителями священного места, создана зона охраны объектов культурного наследия. В границах указанной зоны природная среда сохраняется в естественном состоянии, запрещается хозяйственная деятельность, не связанная с обеспечением функционирования природного парка и ведением традиционной хозяйственной деятельности коренными малочисленными народами Севера, а также разведка и добыча полезных ископаемых.

Природный парк «Нумто» был создан постановлением губернатора ХМАО от 28.01.1997 №71 в целях сохранения природно-исторического комплекса Верхнего Казыма и озера Нумто. Таким образом, при разработке нового функционального зонирования природного парка учтены цели, поставленные при его создании. Проект постановления Правительства ХМАО-Югры «Об утверждении Положения о природном парке «Нумто» согласован Минприроды России».

«Сургутнефтегаз» гарантировал строгое выполнение работниками требований экологической политики. При внесении изменений в зонирование, правовой режим природного парка «Нумто» станет более строже в сравнении с режимом охраны мест традиционной деятельности коренных малочисленных народов, отмечает «РИЦ «Югра». Фактически промышленные объекты компании «Сургутнефтегаз» занимают не более 0,27% территории парка. Кроме того, новое зонирование ограничивает хозяйственную деятельность «Сургутнефтегаза», так как сейчас хозяйственная деятельность разрешена на 68,69% общей площади природного парка «Нумто», а далее она значительно сократится — до 50,11% площади парка.

Главные противники нового зонирования из «Гринпис России» вчера высказали протест решению Минприроды. «В ситуации с природным парком «Нумто» действия Минприроды не только угрожают выживанию редких животных, но и нарушают права коренных жителей. Похоже, что требования закона и обещания учесть доводы граждан ничего не значат для чиновников, когда задействованы интересы крупной нефтяной компании. Особенно цинично это выглядит в преддверии объявленного президентом Года особо охраняемых природных территорий», — заявил эксперт «Гринпис России» Михаил Крейндлин.