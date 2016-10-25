Москва, 25 октября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Ситуация на рынке нефти не меняется, ценовой тренд остается нисходящим, дисбаланс спроса и предложения энергоресурсов никуда не делся. Текущий рост цен — не более чем коррекция, отметил руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

ArtseBie Нефть

«Ранее обозначенные минимумы в 40−45 долларов за баррель Brent представляются отправными точками для формирования долгосрочного бокового тренда. Сохранение негативного настроя на рынке сырья частично нивелируется попытками ОПЕК стабилизировать объем добычи, поддерживают покупки нефти также данные о сокращении запасов нефти в США и в целом об уменьшении количества буровых установок», — отмечает он.

Нефть достигнет цены от 52 до 57 долларов за баррель в течение первого квартала 2017 года, прогнозирует эксперт. «Текущие минимумы до конца года — 48 долларов за баррель», — предполагает Козловский.

25 октября фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,6% до 51,77 доллара за баррель, на WTI — на 0,7% до 50,89 доллара за баррель.