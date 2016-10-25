Вологда, 25 октября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Подготовку дорог, техники и реагентов к грядущей зиме обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM. Сейчас сеть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составляет 10,9 тыс. км. Для их подготовки к зиме в течение года на них провели ямочный ремонт общей площадью более 700 тыс. кв. м. Это на 32% больше, чем в прошлом году. Сейчас в регионе идет заготовка противогололедных материалов.

pixabay.com Гора соли

«Для борьбы с зимней скользкостью трасс на склады уже завезли более 10 тыс. тонн технической соли, что составляет 94% от общей потребности. Заготовлено свыше 28 тыс. тонн (около 40%) необходимой пескосоляной смеси. Кроме того, для обработки опасных участков магистралей создан солидный запас песка (65%), остальная часть в течение зимы будет доставляться непосредственно из карьеров. Всего этой зимой на содержание дорог регионального значения будет задействовано 596 единиц техники. Уже подготовлено 80% машин», — цитирует корреспондент ИА REGNUM начальника регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Александра Гуслинского.

По его словам, помочь обеспечить безопасность дорожного движения перед зимним периодом будут установлены временные дорожные знаки 6.2 «Рекомендуемая скорость (70 км/ч)» и 1.15 «Скользкая дорога». Причем следить за метеообстановкой и состоянием магистралей будут круглосуточные диспетчерские службы, которые с 15 октября заработали по всему региону. Добавим, что грядущей зимой на территории области планируют запустить 16 ледовых переправ. Минувшей зимой ледовые переправы ввели в первой декаде января 2016 года.