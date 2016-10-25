Всеволожск, Ленинградская область, 25 октября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Закладной камень памятника погибшим в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в октябре 2015 года откроют в Ленинградской области накануне годовщины трагедии, 30 октября 2016 года. Вместе с родственниками погибших в траурно-торжественной церемонии закладки мемориала «Сад памяти» во Всеволожске примет участие губернатор региона Александр Дрозденко, сообщили сегодня, 25 октября, ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

lenobl.ru Эскиз памятника жертвам катастрофы А321

После завершения мемориал будет представлять собой коридор из плит с именами всех погибших в авиакатастрофе и конструкции из металла в виде труб, на которых будет играть ветер, а также элементы ландшафтного дизайна.

«У меня нет сомнений, что создание памятника будет завершено к следующей годовщине катастрофы — для этого выделены все необходимые средства. Весной мы пригласим родственников жертв катастрофы чтобы они вместе с нами поучаствовали в озеленении территории вокруг памятника, где будут высажены цветы и деревья, таким образом память о погибших будет увековечена не только в камне», — сказал Александр Дрозденко.

Накануне глава региона вручил награды и благодарственные письма победителям и нескольким участникам открытого конкурса по выбору облика монумента, который проходил минувшим летом.

Губернатор особенно отметил решение с ночным освещением, благодаря которому памятник будет виден в темное время суток проезжающим по Дороге жизни.

30 октября во Всеволожске состоится панихида по погибшим, закладка камня, выступления родственников и представителей власти, церемония будет сопровождаться выступлением симфонического оркестра.

Напомним, конкурс на лучший памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем был объявлен в конце июня, 5 августа прием работ был завершен, а в начале сентября были подведены итоги. Победителем стал проект мемориала «Сад памяти», разработанный коллективом студентов Государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ).

Всего поступило 28 проектов скульпторов и архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Ульяновска, Воронежа, Самары. Работы представлены как опытными авторами, так и молодыми студентами Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, Московского архитектурного института.

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В результате крушения над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все 224 человека, находившиеся на борту. В их числе были 48 жителей Ленинградской области, большинство которых — жители Всеволожского района. Причиной трагедии, по данным специалистов ФСБ России, стал теракт, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ее деятельность запрещена в РФ решением Верховного суда).