Ярославль, 25 октября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. «Воровать поменьше надо!» — такой рецепт сохранения исторической памяти Ярославля предложил коллегам и чиновникам депутат областной думы Андрей Крутиков. Он потребовал наложить временный мораторий на точечную застройку в историческом центре города и в зоне ЮНЕСКО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Берегись автомобиля», 1966 г, реж. Эльдар Рязанов «Тебя посадют. А ты не воруй!»

Неожиданно эмоциональным оказалось обсуждение ярославскими депутатами изменений в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области». Законопроект регулирует соответствие между федеральным и региональным законодательством в части передачи на областной уровень полномочий по утверждению требований к определению и охране территорий исторических поселений регионального значения.

Собственно, теперь в компетенцию правительства Ярославской области и департамента охраны объектов культурного наследия входят вопросы включения населенного пункта в соответствующий перечень, утверждение границ исторического поселения и предмета охраны, градостроительных регламентов в указанных границах.

В связи с этим председатель комитета думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Андрей Крутиков потребовал на период согласований и передачи полномочий на региональный уровень объявить мораторий на точечную застройку в историческом центре Ярославля — до тех пор, пока все нормы и регламенты не будут утверждены.

В частности, Крутиков предложил правительству области запретить мэрии города все действия с выдачей разрешений на строительство, продлением аренды земельных участков.

«На сегодняшний день строительными заборами черт знает сколько дворов уже закрыто. Жлобы, которые пришли в центр Ярославля, стали его уничтожать. Вы думаете Слепцов не отличился что ли? Выясняется — в Бутусовском поселке решили продлить аренду земли, которую люди отстояли от строительства. У нас что происходит вообще? Памятники архитектуры в центре города списываются, на них строятся новые этажи, в зоне ЮНЕСКО «шлепаются» бетонные сооружения», — возмущался Андрей Крутиков.

Депутат от партии ПАРНАС Василий Цепенда возразил, что предложение Крутикова противоречит Градостроительному кодесу России, и у региональных и муниципальных властей не будет оснований отказать застройщику в выдаче разрешения, если вся документация в порядке.

«Воровать поменьше надо. Есть четкие градостроительные требования в исторической зоне и рядом с памятниками. Надо их жестко применять и при процессе реставрации. А то сегодня получается: выделяют сарай в центре Ярославля, потом расширяют земельный участок — и идет строительство дома. А смотришь документы — все законно, все чиновники подписали. Только прокуратура не хочет заниматься и выяснять коррупционную составляющую… Посмотрите, как «законно» появилось у нас за гостиницей Ибис в зоне ЮНЕСКО уродливое здание — называется гостиницей. При Малютине появилось! У нас каждый мэр города Ярославля старается отличиться — не исторической памятью, а возведением сооружений для себя любимого», — парировал Андрей Крутиков.

«Не о том мы голосуем!» — попытался утихомирить спор вице-спикер регионального парламента, бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас, но его голос не был услышан.

В результате депутаты поддержали предложение Андрея Крутикова о соответствующей протокольной записи и обращении к областному правительству по поводу временного моратория на точечную застройку в историческом центре Ярославля.

Однако в ходе рассмотрения вопроса поступило еще одно предложение — от заинтересованной общественности. Председатель регионального отделения партии Пенсионеров России Владимир Столяров напомнил, что в Ярославской области выявлено 5 тысяч памятников культуры, многие из которых разрушаются безвозвратно. Он предложил разработать уточнения в федеральное законодательство, позволяющие передавать «гибнущие памятники предпринимателям под музеи и туристические комплексы — за один рубль», а также реставрировать памятники по общестроительным расценкам.

«Сегодня же к памятнику не подойдешь — штраф от 500 тысяч и до 5 лет лишения свободы. А в бюджете нет денег даже на то, чтобы таблички на памятники повесить», — отметил Владимир Столяров.