Махачкала, 25 октября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. В результате аномальных дождей некоторые улицы Махачкалы оказались подтоплены, а в городе возник транспортный коллапс, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 октября.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Затопленная улица

Ухудшение погоды началось в дагестанской столице 23 октября. За это время в городе выпала месячная норма осадков. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на проспектах Акушинского, Шамиля, Петра l и улице Бейбулатова. На их проезжей части образовался сильный водный поток, который привел к образованию пробок и затруднил движение пешеходов.

Ситуацию осложняет также отказ водителей маршрутных такси выходить на линии из-за проблем с регистрацией газобаллонного оборудования. По данным столичной мэрии, в городе работают лишь 40−50% маршруток.

Накануне ночью сильное подтопление произошло в микрорайоне «ДОСААФ». Залитыми водой оказались подвалы и подворовые участки порядка 40 жилых строений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. Начальник городского управления ЖКХ Гаджимурад Абдуразаков заявил, что устаревшие системы ливневой канализации и приемники не справились с большим объемом воды.

Отсутствие ливневой канализации на новых строительных объектах Махачкалы, по его словам, также негативно сказывается на ситуации. Он не исключил, что при повторении агалогичных погодных условий вновь может произойти подтопление. Откачкой воды с улиц в настоящее время занимаются восемь вакуумных машин и 20 специалистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2012 года сильные ливневые дожди вызвали затопление в Дербенте и селе Сабнава Дербентского района. Жертвами стихии стали 1120 человек. Затопленными оказались подвальные и цокольные этажи 320 домов. Погибли 10 человек. Ливни оставили после себя смытый асфальт, разбитые автомобили и тонны мусора. На восстановление города из федерального центра было выделено два миллиарда рублей. Семьи погибших получили один миллиард рублей.