Киев, 25 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Депутата от «Батькивщины» Надежду Савченко допрашивали в СБУ в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористических организаций. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос украинского издания «Зеркало недели» о допросе Савченко после ее заявлений относительно неофициального визита на территорию Донбасса.

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

В сообщении украинской спецслужбы говорится, что следователями СБУ в настоящее время «осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах относительно посягательства на целостность и неприкосновенность Украины и создание террористических организаций».

При этом в СБУ не предоставили более конкретной информации, сославшись на тайну следствия.

17 октября 2016 г. депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в интервью телеканалу «112 Украина» заявила, что она дала показания в СБУ, касающиеся своей поездки в Донбасс.

Читайте также: Савченко готова пойти под суд на Украине

Читайте также: Савченко дала показания на допросе в СБУ