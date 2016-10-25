Саратовская область, 26 декабря, 2013, 12:23 — ИА Регнум. Сегодня, 26 декабря, на заседании Саратовской городской думы сити-менеджером областного центра большинством голосов избран и.о. главы горадминистрации Александр Буренин. За второго кандидата - депутата Дмитрия Кудинова никто не проголосовал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на должность сити-менеджера претендовали и. о. главы администрации Саратова Александр Буренин и председатель постоянной комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам городской думы Дмитрий Кудинов. Специально созданная комиссия провела с ними собеседование. На основании их ответов о том, как они намерены решать городские проблемы, было принято решение, что оба кандидата достойны для участия в дальнейших выборах. Отметим, что глава Саратова Олег Грищенко поддержал кандидатуру Александра Буренина.

Напомним также, что ни Буренина, ни Кудинова не испугали слова Олега Гищенко о том, что "не каждый согласится работать на этой расстрельной должности ". "Любого главу администрации, если он не будет соблюдать какие-то политические конфигурации, могут в любой момент попросить с должности или завести на него уголовное дело", - заявил он после того, как его правая рука - сити-менеджер Алексей Прокопенко был вынужден покинуть свой пост.

Сегодня на заседании городской думы оба кандидата ответили на интересующие депутатов вопросы. Как опытный хозяйственник, Александр Буренин изложил свое видение по поводу будущего Саратова: "Нам бы не упасть совсем на дно, а потихоньку развиваться". Дмитрий Кудинов сделал акцент на том, что для работы на благо Саратова и его жителей нужно создать профессиональную команду, чем вызвал недоумение у действующей власти. "На все воля Господня", - изрек Олег Грищенко перед тем как за его протеже проголосовали 34 из 38 депутатов. За Дмитрия Кудинова никто не проголосовал.