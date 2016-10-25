Сити-менеджером Саратова стал протеже главы города
Саратовская область, 26 декабря, 2013, 12:23 — ИА Регнум. Сегодня, 26 декабря, на заседании Саратовской городской думы сити-менеджером областного центра большинством голосов избран и.о. главы горадминистрации Александр Буренин. За второго кандидата - депутата Дмитрия Кудинова никто не проголосовал.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на должность сити-менеджера претендовали и. о. главы администрации Саратова Александр Буренин и председатель постоянной комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам городской думы Дмитрий Кудинов. Специально созданная комиссия провела с ними собеседование. На основании их ответов о том, как они намерены решать городские проблемы, было принято решение, что оба кандидата достойны для участия в дальнейших выборах. Отметим, что глава Саратова
Напомним также, что ни Буренина, ни Кудинова не испугали слова Олега Гищенко о том, что "не каждый согласится работать на этой расстрельной должности ". "Любого главу администрации, если он не будет соблюдать какие-то политические конфигурации, могут в любой момент попросить с должности или завести на него уголовное дело", - заявил он после того, как его правая рука - сити-менеджер
Сегодня на заседании городской думы оба кандидата ответили на интересующие депутатов вопросы. Как опытный хозяйственник, Александр Буренин изложил свое видение по поводу будущего Саратова: "Нам бы не упасть совсем на дно, а потихоньку развиваться". Дмитрий Кудинов сделал акцент на том, что для работы на благо Саратова и его жителей нужно создать профессиональную команду, чем вызвал недоумение у действующей власти. "На все воля Господня", - изрек Олег Грищенко перед тем как за его протеже проголосовали 34 из 38 депутатов. За Дмитрия Кудинова никто не проголосовал.