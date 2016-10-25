Красногорск, 25 октября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Власти Московской области заявили о выполнении этапа программы по расселению аварийного и ветхого жилья 2016 года на 73%. Тем временем в регионе уже сформирована база земельных участков для строительства домов для переселенцев на 2017 год. Всего было выделено более 80% земельных участков от общего объема. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.

denizaley0 Аварийный дом

«В план реализации программы на 2016 год включены 25 муниципальных образований, в которых будет переселено 1360 жителей из аварийных домов. Если подробно остановиться на текущих показателях программы, то хочу отметить, что процент выполнения мероприятий этапа 2016 года составляет 73%. В 5 муниципалитетах работы ведутся с опережением графика. В их числе Ступинский, Дмитровский, Сергиево-Посадский районы, а также городские округа Шаховская и Орехово-Зуево», — пояснил глава областного Минстроя Сергей Пахомов.

Министр также отметил, что в новую программу по расселению были включены четыре муниципальных районов: Ступинский, Можайский, Шатурский и Пушкинский районы. Таким образом программа была увеличена на 12,2 тыс. кв.м.

«Хочу отметить, что на данный момент пройден очень важный и трудоемкий этап по формированию земельных участков на 2017 год. В соответствии с утверждённым планом переселения граждан из аварийных домов в 2017 году, необходимо оформить земельные участки площадью более 59 тыс. кв. м. для строительства новых домов. В 45 муниципальных образованиях уже выделены земельные участки в объеме более 48 тыс. кв.м., что составляет более 80% от общего объема», — заявил Пахомов.

Напомним, программа переселения, рассчитанная на период с 2016 по 2020 гг., ранее предполагала расселение около 210,5 тыс. кв. м. опасного и аварийного жилья, однако была расширена ранее решением губернатора региона Андрея Воробьева до 223 тысяч. Расселить предстоит объекты, признанные аварийными до 1 января 2015 года.