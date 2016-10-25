Вашингтон, 25 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В Китайском театре TCL в Голливуде пройдут двухдневные торги, на которых будут выставлены более 900 предметов, использовавшихся для съемок фэнтезийной мелодрамы «Сумерки», сообщает The Huffington Post.

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Организаторами аукциона выступили кинокомпания Lionsgate и компания Prop Store. В первый день посетители торгов смогут купить предметы из картин «Сумерки», «Новолуние» и «Затмение», на второй день оставлен реквизит двух частей фильма «Рассвет».

Среди лотов будет бутафория, костюмы и декорации, начальная стоимость которых составляет от $1,5 тыс. до $7 тыс. В частности поклонники истории о приключениях молодой Беллы и семейства вампиров смогут приобрести синее платье главной героини, алую мантию членов семьи Вальтури и мотоцикл Джейкоба Блэка. Аукцион пройдет 19 и 20 ноября.