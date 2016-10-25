Саранск, 25 октября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети обсуждают фотографии, опубликованные одним из жителей Саранска. На фото видно, что молодой человек выгуливает бурого медведя во дворе многоквартирного дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Медведь

Медведь гуляет на поводке, но без намордника. Животное ведет себя спокойно, периодически встает на задние лапы.

Пользователи выдвигают различные предположения, однако наиболее вероятной причиной пребывания медведя на улицах города называют близкое расположение к жилому кварталу передвижного цирка-шапито.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области в сентябре 2016 года дрессировщики-пенсионеры братья Ерофеевы пришли на прием к главе местной администрации с молодым медведем на поводке. Таким образом они собирались убедить чиновника выделить пару гектаров земли под строительство зоопарка. Для большей убедительности они привели с собой медведя.

Животное, на котором не было намордника, напугало сотрудников администрации и посетителей. В настоящее время неизвестно, помог ли дрессировщикам медведь в решении вопроса со строительством.

Напомним, в августе жители Йошкар-Олы обнаружили на одной из улиц города двухметрового питона, который гулял самостоятельно. Позднее хозяйка рептилии нашлась. По словам девушки, пока она наводила порядок, питон выполз из сумки-переноски и отправился на улицу через форточку. Хозяйка обнаружила отсутствие питона только после сообщений в СМИ.