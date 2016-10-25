Рейкьявик, 25 октября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Несколько тысяч женщин Исландии приняли участие 24 октября в демонстрации за равенство оплаты труда с мужчинами, сообщает The Independent.

icelandmonitor.mbl.is Акция протеста женщин Исландии

По словам представителей профсоюзов и организаций по защите прав женщин, несмотря на высокий уровень полового равенства в стране, женщины по-прежнему получают в среднем на 14% — 18% меньше, чем мужчины. Это означает, что, по сути, каждая женщина в Исландии с 14:38 каждый день работает бесплатно.

Акция протеста прошла на центральной площади исландской столицы Аустурволлюр. В то же самое время подобные протесты, но меньших масштабов проходят и в других городах островного государства.

Это уже не первая такая акция протеста. Впервые подобная демонстрация прошла 24 октября 1975 года, когда женщины устроили себе «выходной». Тогда в ней участвовало, по разным оценкам, до 90% женского населения страны.