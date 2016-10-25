Рига, 25 октября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Латвия занимает третье место в Европейском союзе по количеству суицидов на 100 000 жителей, сообщает портал Delfi.lv.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

Так, в 2015 году в Латвии было зарегистрировано 384 самоубийства, в их числе 52 молодых человека в возрасте до 30 лет. Схожие показатели были и в 2014 году — 365 суицида, а в 2013 году — 381.

Также фиксируется много случаев попыток самоубийства констатируют медики, выезжающие на вызовы. Последние годы наблюдается опасная тенденция — рост числа суицидов среди подростков и молодых людей. Основная причина смерти латвийских подростков (от 15 до 19 лет) — самоубийство, чаще на самоубийство решаются мальчики. Больше всего попыток суицида зарегистрировано среди детей в возрасте от 10 до 14 лет и молодых людей от 20 до 24 лет, а также девушек от 15 до 19 лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году мужчины совершили 33,5 самоубийства на 100 тысяч населения, женщины — 7,5. В Латвии мужчины совершают самоубийства в среднем в 4,5 раза чаще, чем женщины. В целом, в течение последних двух лет в Латвии почти тысяча человек совершила самоубийство. Среди тех, кто покончил с собой, было два ребенка в возрасте до 15 лет. Оба случая произошли в Латгалии (Восточный регион), один из них в 2013 году, другой — в 2014. Также в 2015 году суицид совершили два сотрудника полиции — один под Смилтене, второй в Даугавпилсе.

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