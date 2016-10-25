Вашингтон, 25 октября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Именная звезда британского актера Хью Лори, исполнившего главную роль в американском сериале «Доктор Хаус», будет открыта на голливудской Аллее Славы 25 октября. Об этом актер сообщил в своем твиттере.

Цитата из к/ф «Доктор Хаус». реж Грег Яйтанс, Деран Сарафян, Дэвид Стрейтон. 2004. США Грегори Хаус

«Я не знаю, как сказать об этом, кроме как просто сообщить: я получаю в этот вторник, 25 октября в 11:30, звезду на голливудской Аллее Славы», — написал Лори.

О том, что Лори удостоился чести иметь свою звезду, стало известно в июне 2016 года. Тогда же были названы имена Райана Рейнольдса, Евы Лонгории, Голди Хоун и других.