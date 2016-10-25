Москва, 25 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В Тверской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с МВД пресекла деятельность межрегиональной группировки, причастной к незаконному изготовлению и торговле огнестрельным оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

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«В результате специальной операции на территории Тверской области задержаны организаторы криминального бизнеса, занимавшиеся изготовлением и сбытом основных частей к огнестрельному оружию и боеприпасов», — сообщили в пресс-службе.

Параллельно с этим задержанием проведена работа по пресечению незаконного приобретения, сбыта и модернизации оружия в других российских областях: 54 обыска прошли в 24 регионах. Обыски дали результаты: изъято более 250 единиц огнестрельного оружия зарубежного и российского производства.

В ведомстве перечислили, какое именно оружие было изъято из незаконного оборота: ручной пулемёт «Калашникова», 19 автоматов, семь пистолетов-пулемётов, 72 карабина и винтовок. Также изъяты 152 пистолета («Глок», «Чезет», «Беретта», «Кольт», «Браунинг», «Гранд Пауэр», «Вальтер», «Норинко», «ПМ», «ТТ», «АПС», «ПСМ», «Наган»).

В незаконном обороте также находились гранаты и различные боеприпасы, а также более 20 килограмм взрывчатки. «Прекращена деятельность 8 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия», — сообщили в пресс-службе. Возбуждены уголовные дела.