Москва, 25 октября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Цензура в сфере искусства недопустима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва».

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

При этом представитель Кремля подчеркнул, что цензуру не стоит путать с государственным заказом на те или иные произведения.

«Надо четко дифференцировать те постановки, те произведения, которые ставятся или снимаются за государственные деньги, и те, которые снимаются с привлечением каких-то иных источников финансирования, — пояснил Песков. — Если государство дает деньги на какую-то постановку, государство вправе обозначить ту или иную тему. Государство заказывает ту или иную тему. Опять же, это не цензура».

Пресс-секретарь президента России также добавил, что данный вопрос постоянно обсуждается на встречах главы государства Владимира Путина с представителями кинематографической и театральной общественности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин призвал деятелей культуры противостоять попыткам осуществления цензуры в искусстве и стремлению общественных организаций реагировать на плоды полной свободы творчества.

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