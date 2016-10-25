Ярославль, 25 октября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. 25 октября на заседание Ярославской областной думы депутаты проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта, ограничивающего розничную продажу алкоголя в некоторые праздничные дни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Нет алкоголю», фрагмент

На территории Ярославской области будет введён запрет на розничную продажу алкогольной продукции организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, за исключением ресторанов и кафе, расположенных в гостиницах или отдельно стоящих нежилых зданиях, в следующие дни:

1 июня — Международный день защиты детей;

1 сентября — День знаний;

в день проведения мероприятия «Последний звонок».

Кроме того, запрет на розничную продажу алкоголя будет установлен на территории всех муниципальных образований в день проведения мероприятий «День города» и «День муниципального района», за исключением его продажи при оказании услуг общественного питания в стационарных объектах.

На рассмотрение регионального парламента законопроект был вынесен депутатами муниципалитета Ярославля. Главная цель нововведений — снизить потребление алкоголя несовершеннолетними. Однако, как уже сообщало ИА REGNUM, принятию закона предшествовала достаточно бурная дискуссия. Ряд депутатов регионального парламента и представители правительства области аргументам сторонников законопроекта противопоставили необходимость защиты прав предпринимателей и сомнения вообще в способности запретительными методами повлиять на уровень потребления алкоголя.