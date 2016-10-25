Минск, 25 октября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 25 октября, принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Sagredo Эмблема КГБ Белоруссии

«Председатель КГБ доложил главе государства о работе ведомства в сферах обеспечения национальной безопасности, защиты экономических интересов страны, вопросах международного сотрудничества, в том числе по линии противодействия терроризму. Обсуждались также текущая обстановка в стране и вопросы, находящиеся на контроле у президента Белоруссии», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на личном контроле Александра Лукашенко находится ряд уголовных дел, по которым проходят самые обеспеченные люди Белоруссии, приближённые к нему лично.