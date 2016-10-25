Липецк, 25 октября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Главным федеральным инспектором по Липецкой области назначен Олег Снежков, ранее занимавший аналогичный пост в Костромской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее распоряжение подписал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов.

admlip.ru Олег Снежков

Олег Снежков был официально представлен в администрации региона 25 октября. Как сказал представивший главного федерального инспектора — заместитель полпреда президента в ЦФО Николай Овсиенко, «богатый жизненный и профессиональный опыт нового руководителя позволяет рассчитывать на эффективное взаимодействие с администрацией Липецкой области и федеральными структурами».

Успехов в новой должности пожелал Снежкову и глава региона Олег Королев. «Разные ветви власти в Липецкой области всегда работали и работают слаженно, как единая команда, решая поставленные президентом России задачи. Уверен, что и теперь принципы такого взаимодействия будут реализованы в интересах жителей региона», — сказал Олег Королев.

По окончании представления состоялось совещание с руководителями территориальных управлений федеральных органов власти.