Москва, 25 октября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 26 октября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 18,69 копейки и составил 62,0480 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 23,44 копейки — до 67,4958 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 20,83 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составила 64,4995 рубля.