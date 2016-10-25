Официальный курс евро опустился до 67,5 рубля
Москва, 25 октября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 26 октября, говорится в сообщении регулятора.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Курс валют
Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 18,69 копейки и составил 62,0480 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 23,44 копейки — до 67,4958 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 20,83 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составила 64,4995 рубля.