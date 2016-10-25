Приднестровское урегулирование: " Алексей Островский проглотил все, что ему преподнесли молдавские власти, не удосужившись проверить эту информацию". Языковой вопрос: "Дальше играть в "румын" для Молдавии как независимого государства просто опасно". Экономика: "Даже если все Приднестровье в пятисоттысячное горло крикнет "нет повышению цен!", трудно предположить, что цены подчинятся". Газовый долг: "Газового долга Приднестровья перед Россией нет".

Приднестровское урегулирование: "Алексей Островский проглотил все, что ему преподнесли молдавские власти, не удосужившись проверить эту информацию"

"Визит главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексея Островского в Кишинев, а затем в Тирасполь наглядно показал, что в России подросли представители новой, точнее молодой политической элиты, далекие от понимания существующих на постсоветском пространстве политических реалий и исторических процессов, - пишет ИА "Ольвия-пресс". - Политики, подобные Островскому не отличаются мировоззренческими позициями и знанием новейшей истории. Однако непонимание существующих реалий в контексте их исторического развития, чревато непредсказуемыми последствиями. Полное непонимание всех перипетий молдавско-приднестровских отношений как раз и продемонстрировал глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Винить его за это нельзя. События, послужившие началу конфликта, Островский встречал за школьной партой. Вряд ли его особо интересовало, что где-то далеко, за пределами его мира в Приднестровье убивают русских только за то, что они не хотят стать изгоями на своей земле, не хотят говорить на чужом для них языке, жить по инородным обычаям и культурным традициям. Вряд ли его интересовали и события в Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, странах Прибалтики и Средней Азии, потому и нет уверенности, что молодой политик разбирается во всех тонкостях и хитросплетениях происходящих сегодня на территории СНГ событий. По крайней мере, молдавско-приднестровский визит Алексея Островского однозначно показал всю "глубину" его познаний в вопросах взаимоотношений двух берегов Днестра и внутриполитических реалий двух государств".

"Будучи в Кишиневе, глава комитета Госдумы в восторге от рассказанных сказок о том, как хорошо живется здесь русскому населению, изрек следующее: "В Молдавии созданы лучшие в СНГ условия для сохранения национально-культурной идентичности ее русскоязычных граждан, и это может стать примером для многих постсоветских стран!"

Увы, Алексей не ходил по кишиневским улицам, не общался, к примеру, с "истинными" радетелями молдавского государства, не желающими ответить на элементарный вопрос, если он задан на русском языке, не расспрашивал русских учителей о том, как обстоят дела с получением образования для русских детей в Молдавии. А зря. Он бы узнал о закрытии большинства русских школ, достаточно благоустроенных и оснащенных технически, и открытии вместо них (в тех же зданиях) школ с молдавским языком обучения, узнал бы о переводе русских школ из центра на окраины, о ликвидации детских садов на русском языке. Стремление руководства Молдавии принизить статус русского языка проявлялось не только в сокращении обучения на русском языке, но и в том, что в высших и средних специальных учебных заведениях русские группы оставались в основном там, где обучение шло по менее престижным профессиям. Узнал бы Островский и о том, что за 17 лет существования молдавского государства, в стране существенно сократилась доля печатных изданий на русском языке, радио- и телепередач, а законодательное закрепление молдавского языка как единственного государственного, и отказ Воронина придать статус второго государственного языка - русскому, привело к тому, что все делопроизводство в Молдавии ориентированно только на людей, знающих молдавский язык с латинской графикой", - отмечает информагентство.

"Все это, конечно, "достойный пример для многих постсоветских стран", как считает Островский. Пример - может быть. Достоинства, правда, в нем маловато. Складывается впечатление, что Алексей Островский проглотил все, что ему преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой молдавские власти, не удосужившись проверить эту информацию. Хотя, по большому счету, готовясь к визиту на высшем уровне, надо бы было столь высокому представителю законодательной власти РФ, хоть немного поинтересоваться реальным положением вещей, причинами молдавско-приднестровского конфликта и его неурегулированности на протяжении почти двух десятилетий. Тогда бы, может быть, и не было заявления, высказанного в Тирасполе о том, что "стремление руководства и населения Приднестровья к признанию независимости республики - это путь в никуда". Вот уж, воистину, заявление, достойное политика новой волны, нежелающего вникнуть в суть проблемы, не понимающего реалий современной действительности. Во-первых, председателю комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками не гоже не знать о том, что именно Россия в лице своего президента и министерства иностранных дел не единожды заявляла о том, что косовский прецедент имеет универсальных характер, и что в случае признания независимости Косово, РФ пойдет на аналогичные шаги в отношении непризнанных республик постсоветского пространства. Кстати, на парламентских слушаниях, прошедших 13 марта 2008 года в Москве, и на которых господин Островский играл, чуть ли не первую скрипку, в отношении Абхазии и Южной Осетии было приятно решение о признании их независимости в случае, если Грузия вступит в НАТО или начнет военные действия в отношении этих республик. И после этого заявлять, что "нам непонятно желание видеть Россию в качестве гаранта признания независимости Приднестровья, которое исходит с левого берега Днестра", по меньшей мере, нелогично и бестактно, - пишет ИА "Ольвия-пресс".

"Еще более бестактно заявлять о том, что выбранный народом Приднестровья путь независимости ведет в никуда. Хочется в стотысячный раз напомнить российским неополитикам, что Приднестровье никогда не являлось частью Молдавии, за исключением тех лет, когда по решению Сталина к Молдавской Автономной СССР, созданной искусственно на землях Украины, была присоединена Бессарабия и никакого юридического обоснования повторного объединения двух различных общностей людей нет. Хочется также напомнить новорусским возделывателям политической нивы о записанном в Уставе ООН праве наций на самоопределение, Пакте ООН 1966 года о гражданских и политических правах и Итоговом документе Венской встречи 1986 года представителей государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, где записано, что любая нация и народность имеют право защищать свой язык и культуру и при необходимости создавать свою государственность. Следовало бы молодым российским политикам обратиться и к закону СССР "О разграничении полномочий между СССР и субъектами Федерации" от 26 апреля 1990 года, где записано: "Автономные республики, автономные образования входят в состав союзных республик на основе свободного самоопределения народов, обладают всей полнотой государственной власти на своей территории вне пределов полномочий, переданных ими в ведение Союза ССР и союзных республик", а также к Закону СССР от 3 апреля 1991 г. "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", который предоставлял право на самоопределение не только для союзных республик, но и автономиям и компактно проживающим этническим группам", - отмечает информационное агентство.

"Но ведь это труд - тщательно изучить все исторические документы, подзаконные акты и законы. Новорусскому политику сложно понять, что волеизъявление народа - это не пустой звук, а референдум - это выбор всего народа, решение, которое никто не вправе игнорировать. Иначе бы не заявил господин Островский, что "мы знаем о том, что 96% населения вашей республики высказались за суверенитет и независимость, тем не менее, мы понимаем, что независимость Приднестровья на сегодня не готовы признать главные внешнеполитические игроки: это и страны ЕС, и США", - пишет ИА "Ольвия-пресс".

"С каких это пор мнение Запада для России стало непреложным законом для исполнения? К тому же российскому политику надо отдавать себе отчет, почему США и ЕС не хочет признавать Приднестровье по принципу Косово. Приднестровье на протяжении 18 лет всегда заявляло о своей пророссийской ориентации, кстати, в отличие от Молдавии, которая запела пророссийские песни совсем недавно", - отмечает информационное агентство.

"Если бы ПМР позиционировала себя как проамериканский анклав, она давно бы уже влилась в семью признанных международным сообществом государств. Но республике теперь тыкают в глаза за то, что здесь связывали и связывают свою судьбу с Россией, гражданами которой являются большинство приднестровцев. Заявляют, что России непонятно желание приднестровцев видеть ее в качестве гаранта признания независимости. Что это - безграмотность российского политика или новая политика Москвы в отношении ПМР? Приднестровцам только и остается, что верить в Россию... Хорошо, что Алексей Островский - это еще не вся Россия", - резюмирует информагентство.

В сообщениях Первого республиканского телеканала Приднестровья говорится: "Впервые имя Алексея Островского приднестровцы услышали в марте 2008 года, когда в Госдуме проходили слушания по вопросу урегулирования конфликтов в самоопределившихся республиках. Тогда комитет, возглавляемый господином Островским, разделил пути Приднестровья и закавказских республик, заявляя о договороспособности молдавского президента. С договороспособностью тут погорячились, конечно, - Воронин в Бендеры приехал, со Смирновым поговорили - но переговоры не начинаются - реакции Кишинева на все предложения Тирасполя нет. Но вдруг выяснилось, что они есть, и молдавский президент, изменяя излюбленной форме общения с Приднестровьем через газеты, отправил свои предложения с Алексеем Островским. В Приднестровье не все приняли господина Островского тепло. За время пребывания на Днестре Островский успел встретиться со светскими и духовными властями Приднестровья, с промышленниками, с представителями общественности. Всех ознакомил с "теоретически возможными" путями решения приднестровской проблемы. Их всего три. Вариант 1. На всенародном референдуме 96% приднестровцев высказалось за независимость своего государства. Так почему бы эту независимость не признать? Вариант 2 - Косовский. Тут стоит задуматься о том, почему те же США, Евросоюз не устраивает независимость ПМР. Может, потому, что им явно невыгодно существование самостоятельного государства, открыто заявляющего о своей пророссийской ориентации? Приднестровьем в составе унитарной Молдавии манипулировать, безусловно, легче. Почему же тогда высокопоставленный россиянин так настаивает на варианте 3 - самом, на его взгляд, перспективном: сесть за стол переговоров и прийти к договоренности, не нарушая при этом целостности объединенной Молдавии.

Перспективный вариант. Кто же против того, чтоб выработать, да совместно, да еще, чтоб устроило всех. Надо снова сесть за стол переговоров. За который - тот же Воронин сказал - не сядет с "бандитами, у которых руки в крови". Впрочем, теперь, когда на горизонте уже вырисовываются парламентские выборы в Молдавии, можно и поменять мнение. Такие старые уловки по-прежнему действуют. Однако доверие - не разменная монета. Протокол Жукова-Смирнова, (23 мая 2006 года в Москве по итогам рабочей встречи заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Жукова с президентом Приднестровья Игорем Смирновым был подписан протокол. Подписание данного комплексного документа, предусматривает установление прямых связей между Россией и Приднестровьем в различных областях. Основой протокола "Смирнов - Жуков" являются ключевые принципы и положения Меморандума "Об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем" от 8 мая 1997 года - прим. ИА REGNUM), меморандум Козака, постоянно блокируемая работа Объединенной контрольной комиссии, формат "5+2" (Молдавия, Приднестровье - стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - посредники, Евросоюз и США - наблюдатели - прим. ИА REGNUM)... Здесь, в Приднестровье - не раз обманутом в своих ожиданиях, в резкое потепление изрядно застывшего ледника переговорного процесса верят с трудом. Точнее - не верят вообще. Экономическая сфера, наверное, больше других заинтересована в том, чтобы получить наконец-то возможность нормально развиваться, а не спотыкаться на каждом шагу о грабли, подложенные под ноги тем же "перспективным и доброжелательным" воронинским режимом. Позиция их ясна и справедлива. Вот почему без особого энтузиазма и с изрядной долей скептицизма смотрят в Приднестровье на очередное "изъявление доброй воли" со стороны Кишинева. Вопрос в том, путь куда? Со слов Островского получается, что стоит лишь Приднестровью войти в состав Молдавии - кстати, беднейшего государства Европы - и сразу жить станет лучше: решатся языковые проблемы, экономические, и той же России будет выгодно вливать инвестиции в приднестровские предприятия. И власти Молдавии готовы пойти навстречу - дело только за Тирасполем!".

"В настоящее время экспертные группы так и не согласовали организационные вопросы: статус представителей от ПМР до сих пор не определен. Осталось также непонятным отношение официального Кишинева к Договору о дружбе и сотрудничестве между Молдавией и Приднестровьем. Но зато власти Молдавии приняли Концепцию национальной безопасности, где в роли основной угрозы выступает Приднестровская Молдавская Республика. Семь лет тишины - это много, это время упущенных возможностей. (11 апреля 2008 года в Приднестровье в городе Бендеры состоялась встреча президентов Приднестровья Игоря Смирнова и Молдавии Владимира Воронина . Последняя встреча глав двух республик была 8 августа 2001 года, после этого Смирнов и Воронин не встречались в течение семи лет - прим. ИА REGNUM). Два берега Днестра разделяет целая стена, сложенная из пустых обещаний, обмана и недоверия. В таких условиях называть ситуацию хоть в какой-то степени благоприятной для переговоров, мягко говоря, не совсем корректно. Как-то неадекватно самой ситуации. И почему - как следует из прошедших 13 марта в Госдуме РФ слушаний - Абхазия и Южная Осетия не могут существовать в рамках единой страны с Грузией, а Приднестровье войти в состав единой и неделимой Молдавии чуть ли не обязано? Потому что здесь еще не стреляют? Бесконечные "холодные" войны - экономическая, торговая, железнодорожная, телефонная, дипломатическая - всего этого, видимо, мало, нужна война "горячая". Да и вопрос, выгодно или не выгодно России признавать Приднестровье - тоже не совсем тактичен: здесь живут сотни тысяч русскоговорящих людей, треть населения - российские граждане, которые не отделяют себя от великой родины и уж точно не хотят в румынизированную Молдавию. Что же касается категорического заявления председателя комитета по делам СНГ Островского о том, что он выражает позицию всей России - оно тоже вызывает сомнение у любого человека, мало-мальски знакомого с историей вопроса. Впрочем, как это ни парадоксально звучит, визит все же, по мнению всех сторон, оказался если не продуктивным, то взаимовыгодным", - отмечает Первый республиканский телеканал Приднестровья.

Газета "Человек и его права" пишет: "Молдавско-приднестровская проблема стала головной болью для многих стран мира. Давать прогноз дальнейшего хода переговорного процесса - дело сложное. Еще свежи воспоминания о том, как в августе 2000 года в печать просочилась информация, что государственная комиссия РФ по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта во главе с Евгением Примаковым подготовила проект Соглашения окончательного урегулирования. Была, как бы, допущена утечка информации, и проект Соглашения был опубликован в газете "Молдавские ведомости". Официальные лица Молдавии и Приднестровья отрицали, что в реальности существует проект такого Соглашения. Но позже выяснилось, что действительно, такой проект Соглашения существует. В его разработке принимали участие, как приднестровская, так и молдавская стороны. Так же в разработке данного Соглашения принимал активное участие лично Игорь Смирнов. В Москве были крайне удивлены, что официальный Тирасполь, якобы, не знает о проекте Соглашения. Именно, в 2001 году после прихода к власти в Молдавии коммунистов, Россия предприняла первую попытку реализации своего плана урегулирования молдавско-приднестровского конфликта. Но ее усилия были сорваны официальными властями Тирасполя. Москва не учла то обстоятельство, что исполнительная власть ПМР активно готовилась к переделу общенародной собственности в своих корыстных интересах. В середине 2000 года президенту Смирнову и его команде удалось протащить через свое лобби в Верховном совете новую, по сути, Конституцию. Этим основным законодательным актом был открыт путь к переделу собственности. Что и послужило основной причиной отказа властей Приднестровья от подписания Соглашения по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта, предложенного Россией в 2000 году".

"Новая власть Молдавии была готова подписать это Соглашение, хотя официальным Тирасполем данное мероприятия было сорвано. Тогда в адрес руководства ПМР не лестно высказался заместитель председателя государственной комиссии РФ по урегулированию конфликта Борис Пастухов : "Они цари в этом царстве, где не действует ни закон, ни здравый смысл. Каждый день неурегулированности капает им деньгами в карман". Далее Пастухов заявил: "Россия подошла к той черте, когда хамства, дури, воровства со стороны некоторых политиков терпеть больше не будет". Похоже, предсказания Пастухова сбываются. Начиная, с 2001 года и по сей день, официальная Россия в отношениях с официальным Тирасполем ведет себя сдержанно", - отмечает издание.

"В 2003 году Россия предложила второе Соглашение по урегулированию конфликта, но его подписание под давлением Запада было сорвано официальным Кишиневом, поэтому сейчас еще рано прогнозировать, как пойдут переговоры и к чему они приведут", - подчеркивает газета.

"В 2007 году все предпосылки и прогнозы политиков и аналитиков сводились к тому, что начнется интенсивный переговорный процесс, который приведет к разрешению конфликта. Но, увы, переговорный процесс в 2007 году даже не возобновился, прогнозы не оправдались. 2008 год, на первый взгляд, вселяет надежду на то, что подходы, участвующих в переговорах сторон будут более прагматичными и реалистичными. Основной гарант надежного, справедливого разрешения конфликта Россия твердо заявила, что в скором времени молдавско-приднестровский конфликт будет разрешен в рамках территориальной целостности Молдавии. Вопреки противодействию определенных кругов Приднестровья и Молдавии, а также других государств, российской дипломатии удалось посадить за стол переговоров конфликтующие стороны. Опять же, по прогнозам политиков и аналитиков, принятия основных документов урегулирования конфликта должны были завершиться, до окончания полномочий президента РФ Путина . Прогнозы опять не оправдались. Но, в этом вопросе есть большое и существенное "НО". Путин - признанный народом России политический лидер и останется им, как минимум, до 2020 года. В России была и осталась у руля власти команда Путина. А это значит, что политический курс РФ был и будет таким, каким его определил Путин. Так что политика официальной России вряд ли претерпит существенные изменения в отношении урегулирования отношений Молдавии и Приднестровья. Естественно, при условии, что и Молдавия за это время не допустит существенное изменение ее политического курса на международной арене. Не изменит провозглашенному принципу нейтралитета", - пишет газета "Человек и его права".

"С другой стороны, противники урегулирования конфликта предпримут попытку сорвать переговорный процесс, под любыми предлогами. Если не получится - попытаются, хотя бы, затянуть процесс урегулирования до окончания парламентских выборов в Молдавии. В надежде на то, что молдавские коммунисты проиграют выборы в парламент. Если это произойдет, процесс урегулирования может затянуться на многие годы, так как политические силы Молдавии, ныне стремящиеся к власти, вряд ли будут так заинтересованы, как коммунисты, в разрешении этого вопроса. Поэтому, успех переговорного процесса и решение вопроса урегулирования будут зависеть от того, как находящиеся у власти коммунисты Молдавии будут работать по устранению причин, которые породили этот конфликт", - подводит итог издание.

Языковой вопрос: "Дальше играть в "румын" для Молдавии как независимого государства просто опасно"

ИА "Ольвия-пресс" пишет: "Выступая на открытии Дней славянской письменности и культуры в Молдавии, Владимир Воронин заявил: "Кириллица - это первый алфавит молдавского народа. Книжная культура, церковная служба, светская документация и переписка - все это в течение ряда веков было востребовано и развивалось в Молдавии на кириллице, а уже позже на молдавском языке, но опять же на кириллице. Для жителей Молдавии пример Кирилла и Мефодия по объединению народов и культур и сотворенная ими славянская письменность имеют исключительную значимость". Не успел это произнести молдавский президент, как его речь тут же стала объектом комментариев политологов и политиков разного ранга, как в Молдавии, так и в Приднестровье. Кто-то называл это очередным предвыборным пиар-ходом, а кто-то - озабоченностью о будущем молдавской государственности. А задуматься есть от чего. В очередной раз Владимир Воронин стремится угодить "и нашим, и вашим". Аплодировать заявлениям румынских политиков о том, что молдавского этноса не существует, как-то не выгодно. Тем более это лучше получается у прорумынской оппозиции. Да и смотрится как-то органичнее. К тому же выборы не за горами. Свой электорат коммунисты и так подрастеряли за годы пребывания у власти (к власти коммунисты РМ пришли на пророссийских лозунгах и обещаниях сделать русский язык - государственным, вступить в Союз Белоруссии и России), теперь надо набирать политические баллы, чтобы удержаться у власти".

"Вот поэтому вдруг стало неудобно терпеть, гордо зовясь при этом, президентом Республики Молдова, повальную "паспортизацию" населения, прозелитизм румынской православной церкви и прочие выходки со стороны "братской" Румынии. Очень явно вдруг замаячила перспектива лишиться не только президентского кресла, но и вообще страны. Тут уж перевыборы не помогут. Владимир Воронин издал директивы об официальном возвращении в оборот словосочетаний "молдавский народ" и "молдавский язык". А затем даже выступил с инициативой об изменении государственной символики. И тоже не спроста. Дальше играть в "румын" просто опасно с точки зрения существования Республики Молдова как независимого государства. Теперь вот ещё и насчёт письменности обмолвился", - отмечает информагентство.

"Тяжело говорить о том, силён ли президент Молдавии Воронин в истории, но он, как и политики прошлого, решил прибегнуть к использованию "лингвистической карты". Только в данном случае, пожалуй, речь идёт скорее о заискивании перед приднестровцами и Россией. Тем более, сейчас, когда наметились подвижки к возобновлению переговорного процесса. Произойдёт переход на кириллическую письменность или нет, гадать не будем. Нынешний руководитель Молдавии уже и так много чего наобещал собственному народу. Срок президентства Воронина подходит к концу, а обещания так и остались обещаниями. К тому же в данном случае он ничего и не обещал. Просто высказал истину на предмет исконной письменности молдавского языка", - пишет ИА "Ольвия-пресс".

"Великолепный ход в отношении России. Как тут не вспомнить его недавнее заявление о возможном выходе Молдавии из откровенно антироссийского ГУАМ. Вряд ли Молдавия выйдет из этой организации. Но позаигрывать с Россией стоит. Да и Приднестровью намекнуть на то, что правящие круги Республики Молдова всерьёз озаботились проблемой идентичности титульной национальности и сохранением собственной государственности. Мол, мы не хотим иметь ничего общего с запрутской соседкой, мол, у нас с вами один и тот же язык, а посему нет более проблемы, которая стала первопричиной создания Приднестровской Молдавской Республики. Для тех, кто искренне верит в чудесные метаморфозы Владимира Воронина, стоит напомнить, что нынешний президент Молдавии уже обещал и придать русскому языку статус официального и присоединиться к Союзу России и Белоруссии. Но ровным счётом ничего для этого не сделал", - резюмирует информагентство.

Газета "Человек и его права" пишет: "В 1989 году в Молдавии был принят закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", в преамбуле к которому записано: "Молдавская ССР обеспечивает на своей территории условия для использования и развития русского языка как языка межнационального общения в СССР, а также языков населения других национальностей, проживающих в республике". Это положение явно устарело. СССР давно нет. Далее ст. 3 закона о языках декларирует: "Русский язык, как язык межнационального общения в СССР, используется на территории республики наряду с молдавским языком, как язык межнационального общения, что обеспечивает осуществление реального национально-русского и русско-национального двуязычия". Казалось бы, все нормально, никто не ущемлен. Но ст.1 этого закона все это опровергает, вот что в ней написано: "В соответствии с Конституцией (основным законом) Молдавской ССР государственным языком Молдавской ССР является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики. Молдавский язык как государственный применяется во всех сферах политической, экономической, социальной и культурной жизни и выполняет в связи с этим на территории республики функцию языка межнационального общения". Так, где же тут просматривается русский язык, как язык межнационального общения, который продекларирован в законе. Дальше в законе еще глубже выхолащиваются права русского языка. Так ст. 9 закона о языках гласит: "Языком делопроизводства в органах государственной власти, государственного управления и общественных организациях является государственный язык. При необходимости документы переводятся на русский язык". Интересно, кто определяет необходимость перевода на русский язык? Госчиновник? А захочет ли он это делать, если закон его не обязывает, а только рекомендует".

"Чем дальше в лес - тем больше дров. Так и в законе о языках. Чем глубже в него вникаешь, тем больше убеждаешься, что он похоронил намертво идею о русском языке, как языке межнационального общения. Так ст. 12 закона о языках говорит: "Делопроизводство на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных на территории Молдавской ССР, осуществляется на государственном языке. Переписка между предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории республики, осуществляется на государственном языке или языке делопроизводства". А куда девался язык межнационального общения?" - задается вопросом издание.

"Неужели до сих пор коммунисты Молдавии не поняли, что неопределение официального статуса русского языка - одна из главных причин конфликта 1992 года и без разрешения языкового вопроса переговорный процесс вряд ли сдвинется с мертвой точки", - подводит итог газета.

Экономика: "Даже если все Приднестровье в пятисоттысячное горло крикнет "нет повышению цен!", трудно предположить, что цены подчинятся"

ИА "Ольвия-пресс" пишет: "Если говорить серьезно о том, как Приднестровью перебороть и пережить беду, свалившуюся на республику в виде дороговизны, то здесь уместнее ставить вопрос об индивидуальном подходе при расчете инфляции к каждой социальной группе отдельно и об обязательствах аграриев перед народом. Ведь республика наполовину аграрная. В Приднестровье 36% населения - пенсионеры. Их ежемесячный доход в среднем составляет $55-70. Значит, их личный бюджет страдает более, на их кошельке инфляция сказывается не официальными 12%, а всеми 20% - 30%. Никто не спорит о том, что если общество становится беднее - это плохо, если цены растут, то радоваться нечему, но каким образом устранить дефицит бюджета и как хоть немного смягчить последствия общемирового кризиса, думать надо всем вместе. На этом бы сфокусировать свое внимание. Потому что, даже если все Приднестровье в пятисоттысячное горло крикнет "нет повышению цен!", трудно предположить, что цены подчинятся".

"Проживают в Приднестровье и бизнесмены (2-3%), чьи ежемесячные доходы от $400 и выше. Эта категория населения официальную 12% инфляцию переживает гораздо легче. Поэтому внимание приднестровских властей и приковывает, прежде всего, судьба малоимущих граждан. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что дефицитными стали социально защищённые статьи. То есть, Приднестровью не хватает средств на то, чтобы профинансировать самые основные расходы", - отмечает информагентство. "Дефицит республиканского бюджета на 2008 год по социально защищённым статьям составляет 218 млн рублей ПМР (1 российский рубль = 0,36 рубля ПМР - прим. ИА REGNUM). В связи с удорожанием хлебобулочных изделий пенсионному фонду выделено 21 млн руб. для дотаций. В 2008 году все виды пенсий были проиндексированы на коэффициент инфляции в 12%. С начала текущего года все пенсионеры ежемесячно получают дополнительную помощь, выделенную Российской Федерацией в сумме $10, кроме того, из республиканского бюджета в связи с удорожанием хлебобулочных изделий пенсионеры получают дополнительно 25 рублей ПМР. Что касается зарплат, то ситуация складывается таким образом. В 2007 году Министерство финансов ПМР не смогло проиндексировать зарплату бюджетникам с учётом коэффициента инфляции на 2008 год в размере 12%. Поэтому повышение заработной платы бюджетникам в течение года не предвидится, так как в целом по республике для этого понадобится не менее 300 млн рублей ПМР. Для этого нет дополнительных источников", - пишет ИА "Ольвия-пресс".

"Были повышены в республике и зарплаты работников, так называемых, "сквозных профессий" до $80. Словом, определенные шаги по смягчению удара от "импортированной" в Приднестровье инфляции предпринимаются. Другое дело - они не могут решить всех возникших проблем", - отмечает информационное агентство. "Практически еженедельно обсуждаются проблемы сельского хозяйства исполнительной и законодательной властью ПМР, усилиями которой, совместно с Приднестровским республиканским банком, в настоящее время осуществляется кредитование фермерских хозяйств за счет присланных Россией денег. В производстве в Приднестровье трудится около 8% населения. Их доходы соответствуют официальной статистике. Но ведь есть еще и бюджетники (20% населения), у которых зарплаты тоже невысоки", - заключает информагентство.

Газета "Приднестровье" пишет: "Представленная правительством ПМР Концепция бюджетной и налоговой политики на 2009 год и среднесрочную перспективу, утверждение которой является неотъемлемым этапом бюджетного процесса, прошла рассмотрение на заседании президиума Верховного совета (ВС). Представители некоторых комитетов высказали свои критические замечания по данному документу. Сомнению подверглась, в частности, идея о необходимости введения нового налога на рентабельность капитала организаций. Насторожило то, что налог не имеет аналогов в других государствах. Нужно ли брать на себя роль первопроходцев, подвергая риску экономику? Посчитав недостаточно убедительными обоснования целесообразности применения нового налога, отдельные депутаты предлагали не рисковать, а использовать, возможно, лишь некоторые его элементы применительно к действующему налогу на доходы, тем самым, усовершенствовав последний. Профильный комитет ВС ПМР по бюджету и финансам в результате споров и дискуссий предлагает все же согласиться с введением нового налога, хотя по отдельным положениям Концепции у комитета есть немало замечаний и возражений, в том числе и по налоговой политике. Президиуму для дальнейшего рассмотрения на сессии представлены доклад по данному вопросу и проект постановления. С точки зрения членов комитета, ряд положений концепции является неприемлемым для принятия в первом чтении. Концепцией, в частности, планируется установление экспортной (вывозной) таможенной пошлины на цемент в размере $25 с одной тонны экспортируемой продукции и на металл в размере 2% стоимости, но не менее $10 за тонну. Депутатами предлагается исключить установление данных пошлин, и приводятся обоснования, по которым их применение не будет являться экономически эффективным подходом к налогоплательщикам. По расчетам, предлагаемые пошлины создадут объективные условия для повышения себестоимости продукции и, соответственно, снижения ее конкурентности на рынке, что негативно отразится на внешнеторговом обороте республики; что касается цемента - это не позволит обеспечить внутренний рынок по умеренным ценам, отразится на платежеспособности населения, нуждающегося в данном виде продукции. Приводятся и другие негативные последствия данных мер".

"Предлагается исключить введение с 2009 года отчислений в Пенсионный фонд в размере 0,9% с дохода юридических лиц. В текущем 2008 году взимание этого дополнительного налога для покрытия дефицита Пенсионного фонда является временной мерой. Данные отчисления производились в рамках налога на доходы, который предлагается отменить с 2009 года, заменить его новым. Отмене, таким образом, подлежит и дополнительный сбор в размере 0,9% с доходов, либо отнесение его к системе налогов и сборов. Тогда принцип Концепции об их сокращении является декларативным, считают депутаты, и его необходимо также исключить", - отмечает издание.

"Помимо критических замечаний и возражений депутатами предлагается и немало собственных конкретных предложений. В частности, нужно рассмотреть возможность введения регрессивной шкалы единого социального налога с целью стимулирования роста заработной платы, уменьшения дефицита бюджета Пенсионного фонда и учета отчислений в этот фонд при начислении пенсии по возрасту. Ряд предложений депутатов связан с оптимизацией расходов бюджетов всех уровней, увеличением ВВП и занятостью в реальном секторе экономики. Предварительно по данному вопросу и в целом по ситуации в экономике, проблемам межбюджетных отношений, развития экономического и налогового потенциала республики Верховный совет планирует провести расширенное совещание с членами президиумов городских и районных Советов народных депутатов", - резюмирует газета.

Газовый долг: "Газового долга Приднестровья перед Россией нет"

Газета "Сведения" пишет: "Общий уровень расчета Приднестровья за потребленный российский природный газ в 2007 году составил всего 17%. В 2007 году Приднестровье получило газ на сумму $240,7 млн, но объем оплаты составил $42,2 млн. При этом лишь часть суммы - $14 млн - республика заплатила деньгами, а остальные $28,2 млн были учтены в счет услуг транзита российского газа по территории региона".

"Таким образом, неплатежи Приднестровья за потребленный российский газ приводят внутри ОАО " Газпром " к весьма серьезным проблемам. Таможенные и финансовые органы наказывают "Газпром" в этой ситуации в административном порядке штрафом в размере от 75% до 100% от объема недополученной валютной выручки, и "Газпром" вынужден вести защитную линию в судебном порядке и инициировать процедуры взыскания средств с АО "Молдовагаз", - отмечает газета.

"В России надеются на то, что вопрос обеспечения полных и своевременных платежей за газ со стороны Приднестровья удастся решить положительно, при этом, новый состав Наблюдательного совета "Молдовагаз" планирует сделать основной акцент на решение данного вопроса. По данным специалистов "Молдовагаз", низкий уровень оплаты газа обусловлен тем, что в Приднестровье "голубое топливо" реализуется по тарифам, которые на 60% меньше его закупочной цены. Общий долг Приднестровья за газ в 2007 году вырос на $201,5 млн и составил без учета пени $885,9 млн", - резюмирует издание.

Газета "Приднестровье" пишет: "Одной из особенностей нынешнего исторического и экономического периода ПМР является то, что сегодня везде "достают" слухи. Например, еще в 2007 году поползли слухи о нецелевом расходовании "газовых денег". Но здесь необходимо уяснить, что газового долга Приднестровья перед Россией нет. Именно поэтому Россия и молчит. Уходившая из Приднестровья деморализованная "демократами" Советская Армия оставила в Приднестровье, как и в других республиках (как и в Молдавии, между прочим), какую-то военную технику и вооружение как часть законно принадлежащего республике имущества. Здесь нужно отметить, между прочим, что военное имущество это находилось в полной сохранности, не продавалось, как, например, Молдавия продала США большое количество оставленных ей истребителей МИГ-29. Со временем уже "ельцинская" Россия, выслуживаясь перед Западом, на основании подписанных в Стамбуле намерений, не имеющих законной силы, обязалась вывезти из Приднестровья военную технику, вооружение и боеприпасы. И не потому, что они достались Приднестровью незаконно, а по требованию международных организаций - якобы "в целях безопасности в Европе". И вывезли, несмотря на протесты народа Приднестровья. Вывезли на $3 млрд. Потом российское руководство сделало в сторону Приднестровья глубокий реверанс и вполголоса пробормотало, что на эту сумму Приднестровью будет отпускаться газ".

"Запуская слухи о газовом долге ПМР или так называемую дезинформацию, ее авторы не могли не знать, что это именно дезинформация всего народа, но стремление Запада свергнуть президента Смирнова было сильнее порядочности", - отмечает издание.

"В ПМР индивидуальные пользователи и предприятия регулярно платят деньги за газ. И не Смирнову, а государству. А уже государство этими газовыми деньгами распоряжается по своему усмотрению. Каждый житель Приднестровья знает о президентской программе газификации республики. По горам и долинам Приднестровья протянулись газовые трассы почти во все села республики. За многие десятилетия советской власти не было газифицировано столько населенных пунктов Приднестровья, не установлено столько современных высокоэффективных локальных котельных, сколько сделано по этой президентской программе. И дело это очень нужное, хотя сложное и дорогостоящее", - пишет газета.

"А распускатели грязных слухов и клеветы о газовом долге Приднестровья - это не народ. Это - платные агенты забугорных фирм наподобие фирмы Джорджа Сороса , не жалеющего денег для морального разрушения России всевозможными пакостными способами", - подводит итог издание.

(В соответствии с указом президента ПМР в 2008 году совокупный рост цен на энергоносители в Приднестровье составит 17%, в то время как для оплаты поставляемого в республику газа тарифы нужно увеличить в 3-4 раза. Задолженность Приднестровья перед ОАО "Газпром" в 2007 году выросла на $201,5 млн или на 15,7% и на 1 января 2008 года составила $1 млрд 482,5 млн.

В 2008 году цена природного газа, поставляемого "Газпромом" в Приднестровье составляет $192,75 за тысячу кубометров. Предприятия республики платят примерно на $100 меньше. Разницу должно оплачивать государство. Это касается предприятий электроэнергетики, других промышленных предприятий, малого бизнеса - всех, кто потребляет газ и электроэнергию. В Приднестровье предприятиям предоставили переходный период, за который они смогут подготовиться к повышению цены на газ. Следует напомнить, что в соответствии с соглашениями, заключенными между Приднестровьем и Российской Федерацией в 2011 году в ПМР тарифы на энергоносители должны быть приведены в соответствие с внутрироссийскими нормами. Таким образом, в 2011 году стоимость газа для потребителей Приднестровья должна достичь уровня среднеевропейской цены - $257 за тысячу кубометров газа - прим. ИА REGNUM).