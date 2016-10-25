Брюссель, 25 октября, 2016, 14:11 — ИА Регнум.



Kenji-Baptiste OIKAWA Жан-Мари Ле Пен

Европейский парламент лишил 25 октября основателя французской правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена неприкосновенности, сообщает Figaro.

Отец одного из возможных кандидатов на пост главы Елисейского дворца был лишен своей депутатской неприкосновенности по требованию французского правосудия, которое возбудило против него дело за разжигание межэтнической розни.

Соратники Ле Пен по парламенту посчитали, что обвинения, выдвигаемые Парижем, не имеют никакого отношения к парламентской деятельности бывшего главы «Национального фронта». В вину Ле Пену вменяются расисткие заявления, которые он сделал в опубликованном в июне 2014 на его сайте видео.

Это уже не первый раз, когда бывшего лидера «Национального фронта» лишают неприкосновенности депутата Европарламента, в котором он заседает с 1984 года.