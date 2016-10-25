Москва, 25 октября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Новые смартфоны iPhone 7 от Apple оснащены модемами от разных производителей. В условиях, когда уровень сигнала в сети высок, разница в работе устройств не заметна. Однако при среднем и низком уровне сигнала смартфоны с чипом Intel работают медленнее устройств с чипом от Qualcomm, сообщает издание Вести. Hi-tech.

iphone 7

Смартфоны iPhone 7 с сотовым модемом Intel более распространены, они поддерживают сети GSM, WCDMA и LTE. Устройства с модемом Qualcomm могут работать также в сетях CDMA и TD-SCDMA, которые есть на территории США и Китая.

Эксперты сайта Cellular Insights протестировали смартфоны с обоими типами модемов в различных диапазонах сети LTE. Оказалось, что при уровне сигнала, близком к максимальному, устройства работают одинаково, а вот при постепенном ослаблении сигнала скорость работы смартфона с чипом Intel падает заметно быстрее, чем гаджета с чипом от Qualcomm.

На территорию России и большинства других стран официально поставляются iPhone 7 с модемами Intel, так как в нашей стране нет сетей, с которыми работает модем Qualcomm. Чтобы отличить устройства с модемами разных производителей друг от друга, нужно найти на их задней панели модельный номер. Чипы Intel установлены на моделях A1778 и A1784, а чипы Qualcomm — на устройствах с номерами A1660 и A1661.