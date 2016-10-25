Санкт-Петербург, 25 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Экс-министр финансов, председатель совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин надеется, что санкции США в отношении России за действия в Сирии не последуют.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Я сейчас не торопился бы нагнетать. Это скорее пугания, пугалки, а не реальные санкции. Все-таки у нас много интересов в зоне сирийского конфликта, поэтому надеюсь, что все будут сдерживать нервы и, кроме пуганий, ничего не произойдет», — сказал Кудрин журналистам в кулуарах форума стратегического развития. Он надеется, что «санкции не последуют».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы МИД России объявил о серии мероприятий несимметричного характера на случай возможного ужесточения санкций США. Элементом российского ответа на американскую враждебную линию всегда была возможность применения несимметричных мер, указал дипломат. «Так, как это произошло сейчас с плутониевым соглашением, когда мы обращаем внимание на враждебные действия США в областях, к реализации самого соглашения по сути (отношения) не имеющие. Мы сохраняем возможность для применения подобного подхода и в дальнейшем», — сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

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Ранее госсекретарь США Джон Керри не исключил возможность ужесточения санкций относительно России в связи с ситуацией в Сирии.

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