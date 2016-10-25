Женева, Швейцария, 25 октября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Количество мигрантов, утонувших в Средиземном море в этом году, достигло цифры 3 тыс. 740 человек и практически сравнялось с числом погибших беженцев в Средиземном море за весь 2015 год, заявили представители ООН, сообщает 25 октября Reuters.

leninsk-kuznetskiy.frant.me Тонущий человек

Согласно данным, предоставленным Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), число утонувших мигрантов в 2016 году увеличилось в три раза в сравнении с 2015 годом.

«Мы можем сказать, что уровень смертности увеличился в три раза», — сказал пресс-секретарь УВКБ Уильям Шпиндлер.

Напомним, в этом году Средиземное море пересекло 327 тыс. 800 беженцев, из них утонули 3 тыс. 740 человек. В 2015 году более 1 млн беженцев перебралось в ЕС через Средиземное море, из них в море погибли 3 тыс. 771 человек.