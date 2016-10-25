Ижевск, 25 октября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Сдача в эксплуатацию мостовых переходов через реки Каму и Буй в Удмуртии планируется в марте 2017 года. Рабочее движение могут открыть 4 ноября текущего года, заявил в ходе заседания Госсовета Удмуртии министр транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Вахромеев, сообщает портал «Сусанин».

udmurt.ru Глава Удмуртии Александр Соловьёв осматривает мост через Каму. Май 2016

По словам министра, отставание в графике строительства связано с задержкой финансирования проекта от концессионера — Региональной инвестиционной компании. В настоящее время выполнено и принято работ на 12,380 млрд рублей из 13,942 млрд рублей. Долг составляет 1,957 млрд рублей. Вахромеев добавил, что республиканский долг составляет 308 млн рублей. Из этих средств задолженность по зарплате перед строителями составляет 80 млн рублей, в отношении студентов — 775 тыс. рублей.

Сейчас на объекте работают 110 человек. Практически все подрядные организации остановили работы в связи с задолженностью оп оплате.

В то же время глава правительства Удмуртии Виктор Савельев утверждает, что окончание срока строительства, предусмотренное соглашением, составляет 3 года от момента первой оплаты выполненных работ — с июля 2014 года. Таким образом, санкции для концессионера, которые составят 2 млн рублей в сутки, начнут действовать с июля 2017 года. Савельев добавил, что сейчас все счета концессионера арестованы.

Напомним, концессионное соглашение по строительству мостовых переходов через реки Каму и Буй было подписано в октябре 2013 года. Проект предусматривает строительство автодорожного мостового перехода через Каму, включающего большой автодорожный мост через реку Кама с подходами, мостовой переход через реку Буй с подходами, еще два небольших моста через реки Вагановка и Камбарка. Мостовой переход станет частью автодороги Ижевск — Сарапул — Камбарка. В реализации проекта заинтересована не только Удмуртия, но и смежные регионы — Свердловская и Пермская области, а также Башкирия. Стоимость строительства оценивается в 14 млрд рублей. Проезд по строящимся мостам будет платным. Стоимость проезда будет варьироваться в зависимости от типа транспортного средства. Так, проезд по мосту через Каму обойдется в сумму от 326 рублей для легкового автомобиля до 1 468 рублей для трехосных большегрузов, через Буй — от 179 до 750 рублей. Наибольшая стоимость проезда предусмотрена при использовании двух мостов — от 489 до 2 202 рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале сентября глава Удмуртии Александр Соловьев отметил, что в ежедневном режиме контролирует ход работ и выразил надежду в завершении асфальтирования дорог и обеспечению безопасного проезда, то есть открытия рабочего движения до 10 сентября.

Уже в октябре на отставание от графика реализации проекта обратил внимание полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

При этом информация о задержке выплат зарплат строителям моста через Каму появилась в марте 2016 года. Тогда глава Миндортранса заверил, что задержки выплат не повлияют на график проведения строительных работ.

В августе стало известно, что зарплату не выплатили и студентам, работавшим на стройке моста через Каму. После обращения стройотрядовцев к главе Удмуртии, Соловьев заверил, что до 7 сентября студенты получат зарплату за июль, до 17 сентября — за август.