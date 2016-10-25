Красногорск, 25 октября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Московская область «завершила» бюджет 2016 года и приступила к формированию бюджета на 2017−2019 годы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья со ссылкой на министра финансов региона Антона Котякова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Бюджет 2016 года завершается на позитивной ноте. Мы приступили к формированию бюджета на 2017−2019», — пояснил Котяков.

Отметим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018—2019 годы будет социально ориентированным.

«Очевидно, что наш бюджет, как и федеральный бюджет, остается очень заметно социально ориентированным и рассчитан прежде всего на тех, кому нужна помощь. В частности, льготы на систему ЖКХ, транспорт, лекарства, образование, помощь многодетным семьям увеличивается на значительное количество миллиардов рублей», — заявил Воробьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект закона «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов» будет вынесен на рассмотрение Мособлдумы губернатором до 1 ноября текущего года.