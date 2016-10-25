Москва, 25 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Руководство Третьяковской галереи было вынужденно уволить несколько сотрудников музея, которые были заподозрены в спекуляции с билетами на выставку Ивана Айвазовского. Об этом, как передает «Агентство Москва», рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Иван Айвазовский. Девятый вал. 1850

«Если говорить о билетах, которые получают сотрудники — на протяжении 2,5 месяцев — мы уволили несколько сотрудников, которые были заподозрены в том, что они спекулируют билетами, — сказала Трегулова. — Я сама поймала спекулянта и сдала его в милицию».

При этом она добавила, что у руководства Третьяковской галереи нет законодательных оснований для того, чтобы «этих людей задерживали и привлекали к какой-то ответственности».

Напомним, что на выставке Ивана Айвазовского, которая будет открыта до 20 ноября 2016 г, представлено более 200 экспонатов.