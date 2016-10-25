Москва, 25 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Запад использовал санкционный инструментарий, несмотря на легитимность как референдума в Крыму, так и решения избранного согласно украинским законам Верховного Совета Крыма. Об этом 25 октября в ходе встречи с Ассоциацией европейского бизнеса заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

interpolit.ru Виктор Янукович

«Инструмент санкций был использован под предлогом возмущения тем, что произошло в Крыму, тем, что люди в Крыму, включая легитимно избранный Верховный Совет Крыма отказались признавать государственный переворот на Украине. Подписи ряда лидеров ЕС не продержались и суток, и когда произошёл госпереворот, нам начали говорить, что Виктора Януковича свергли и он убежал из Киева. Но он уехал в Харьков», — сказал Лавров.

По его словам, соглашение Януковича и оппозиции не было посвящено судьбе украинского президента: «Кроме того, что он обязался провести досрочные выборы, которые он бы точно проиграл. Первым пунктом также было создание Правительства национального единства. После подписание Арсений Яценюк поехал на Майдан и заявил о формировании Правительства победителей. Сразу же был принят закон об ущемлении русского языка на Украине. Более того — новые власти открыто заявили о намерении искоренять русскую культуру».

Он напомнил о словам лидера запрещённой в России организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша, который заявил, что «русский никогда не будет думать по-украински, поэтому русских из Крыма надо изгнать»: «Народ Крыма взял свою судьбу в свои руки через легитимный путь, на Донбассе сказали о непризнании переворота — не Донбасс же напал на Украину».

Лавров отметил, что когда Майдан достигал кульминации, со стороны ЕС и НАТО был ряд заявлений с призывом к Януковичу не использовать войска против своего народа: «Потом мы поинтересовались у НАТО, что они думают об аналогичной ситуации с так называемой «АТО». Когда началась так называемая «АТО», Брюссель призывал к тому, чтобы новые власти применяли силу пропорционально».

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошёл государственный переворот. В результате президент страны Виктор Янукович был свергнут, а к власти пришли прозападные политики. С самого начала «Евромайдана» западные политики оказывали непосредственную поддержку протестующим.