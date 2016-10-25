Москва, 25 октября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. МИД России прогнозирует трудности в отношениях с США ближайшие четыре года, ходя внешнеполитическое ведомство намерено прилагать все усилия, чтобы восстановить отношения.

U.S. Army Американские солдаты

«К этому надо быть готовыми, в том числе в части ожидаемого сохранения санкций, которые администрация (Барака) Обамы вводила, продолжает вводить и угрожает введением все новых уже совсем под занавес своего пребывания у власти», — заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Не хочу сейчас заниматься спекуляциями, но, видимо, на предстоящее четырехлетие как минимум с возвращением к стабильным, поступательным и позитивным отношениям между США и РФ будут большие трудности», — отметил он.

«Не хочу сказать, что это полностью исключено. Мы будем прилагать усилия для того, чтобы новую администрацию повернуть в этом направлении», — заверил дипломат.

По мнению Рябкова, Россия скорее всего столкнется с высокой степенью инерции в американской политике на российском направлении, «сохранении по сути дела враждебного курса».

Говоря о реакции США на приостановление действия соглашения между РФ и США по плутонию, дипломат заявил: «Там почувствовали, что враждебные действия в отношении России без последствий не останутся».