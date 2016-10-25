Париж, 25 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум.

Только 4% граждан Франции довольны действиями президента страны Франсуа Олланда, сообщает Figaro.

Jean-Marc Ayrault Франсуа Олланд

К такому выводу пришли эксперты Ipsos-Sopra Steria и аналитического центра CEVIPOF, опубликовавшие 25 октября результаты социального опроса.

Из 17 тыс. 47 человек, опрошенных между 14 и 19 октября, только 3% респондентов называли действия Олланда «скорее» удовлетворительными, тогда как всего 1% посчитал их «очень удовлетворительными».

В свою очередь, 70% участников опроса заявили, что они недовольны действиями главы Елисейского дворца. Оставшиеся 26% не смогли охарактеризовать ни положительно, ни отрицательно политику Олланда.