Чебоксары, 25 октября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В Чувашии в этом году урожай зерновых вырос, при этом значительно снизился сбор и урожайность картофеля. В Минсельхозе республики ссылаются на погодные условия и нерентабельность производства «второго хлеба». В настоящее время неубранными остаются более 100 гектаров картофеля. Об этом свидетельствуют данные аграрного ведомства по состоянию на 24 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

cap.ru, Минсельхоз Чувашии Глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов в Батыревском районе

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, на которые приходится 99,7% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в Чувашии, «уборка в основном завершена», отмечают в министерстве. Намолочено 653,5 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Продолжается уборка кукурузы на зерно (убрано 2300 га, остаются неубранными 339 га, намолочено свыше 11 тыс. тонн). По данным Минсельхоза Чувашии, на 21 октября в целом по РФ убрано 93,9% зерновых и зернобобовых культур, в Поволжье — 95%.

В аграрном ведомстве со ссылкой на данные Чувашского ЦГМС — филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» отмечают, что в этом году количество осадков в сентябре составило от 159% (метеостанция Порецкое) до 255% (метеостанция Канаш) от месячной нормы. Запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы в первой декаде октября при норме 22−29 мм составил 40−61 мм. «Указанные условия сдерживают уборку сельскохозяйственных культур», — заявляют в Минсельхозе Чувашии.

Картофель убран с площади 9 тыс. га, или 98,8% к площади посадки. Неубранными остаются 109 га «второго хлеба». По сравнению с прошлым годом урожайность картофеля упала на 17,6% — с 218,6 до 180,2 ц/га, валовой сбор снизился на 22,5% — с прошлогодних 210,2 тыс. тонн до 163 тыс. тонн.

В Поволжье, по данным Минсельхоза Чувашии, уборка картофеля завершена в Башкирии, Марий Эл и Татарии, в целом в ПФО убрано 84% площадей. В России картофеля собрано на 12% меньше уровня 2015 года, в Поволжье снижение составило 33%.

«В 2015 году цена на картофель для сельскохозяйственных товаропроизводителей сложилась на неблагоприятном (низком) уровне, в этом году данная тенденция сохраняется. В связи с чем аграрии переориентировали производство на другие сельхозкультуры, обеспечивающие высокую рентабельность (овощи, сахарная свекла, подсолнечник), и их производство ежегодно увеличивается», — заявляют в Минсельхозе Чувашии.

Комментируя ситуацию с урожайностью, в ведомстве отмечают, что она «неравномерна между разными регионами». «Например, в Брянской области урожай картофеля уже практически полностью собран, при этом местные картофелеводы говорят о высокой урожайности на своих полях. В ряде других регионов избыточное количество дождей не позволило вовремя убрать картофель, часть урожая пропала еще до уборки, часть была повреждена в ходе уборочных работ из-за повышенной влажности, а длительный контакт с влагой убранных клубней может вызвать дополнительные потери при хранении продукции», — говорят в Минсельхозе Чувашии, не давая пояснения о ситуации в самой республике.

Уборка овощей в Чувашии завершена на 94,5% площади, собрано 31,2 тыс. тонн или на 56,7% больше чем на соответствующую дату прошлого года. По сравнению с прошлым годом урожайность снизилась с 264,4 до 263,8 ц/га. Сахарная свекла убрана на 89,7% площади, собрано 37,4 тыс. тонн (вдвое больше чем на соответствующую дату прошлого года) при урожайности 329,8 ц/га (158,4% ц/га в 2015 году).

Подсолнечник на зерно убран на площади 2,4 тыс. га. Уже собрано 3,0 тыс. тонн (на 10,0% больше чем на соответствующую дату прошлого года), осталось убрать еще 4,3 тыс. гектаров. Уборка хмеля завершена, валовый сбор составил 140 тонн.