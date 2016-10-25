В Чувашии стало невыгодно выращивать картофель
Чебоксары, 25 октября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В Чувашии в этом году урожай зерновых вырос, при этом значительно снизился сбор и урожайность картофеля. В Минсельхозе республики ссылаются на погодные условия и нерентабельность производства «второго хлеба». В настоящее время неубранными остаются более 100 гектаров картофеля. Об этом свидетельствуют данные аграрного ведомства по состоянию на 24 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, на которые приходится 99,7% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в Чувашии, «уборка в основном завершена», отмечают в министерстве. Намолочено 653,5 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Продолжается уборка кукурузы на зерно (убрано 2300 га, остаются неубранными 339 га, намолочено свыше 11 тыс. тонн). По данным Минсельхоза Чувашии, на 21 октября в целом по РФ убрано 93,9% зерновых и зернобобовых культур, в Поволжье — 95%.
В аграрном ведомстве со ссылкой на данные Чувашского ЦГМС — филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» отмечают, что в этом году количество осадков в сентябре составило от 159% (метеостанция Порецкое) до 255% (метеостанция Канаш) от месячной нормы. Запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы в первой декаде октября при норме 22−29 мм составил 40−61 мм. «Указанные условия сдерживают уборку сельскохозяйственных культур», — заявляют в Минсельхозе Чувашии.
Картофель убран с площади 9 тыс. га, или 98,8% к площади посадки. Неубранными остаются 109 га «второго хлеба». По сравнению с прошлым годом урожайность картофеля упала на 17,6% — с 218,6 до 180,2 ц/га, валовой сбор снизился на 22,5% — с прошлогодних 210,2 тыс. тонн до 163 тыс. тонн.
В Поволжье, по данным Минсельхоза Чувашии, уборка картофеля завершена в Башкирии, Марий Эл и Татарии, в целом в ПФО убрано 84% площадей. В России картофеля собрано на 12% меньше уровня 2015 года, в Поволжье снижение составило 33%.
«В 2015 году цена на картофель для сельскохозяйственных товаропроизводителей сложилась на неблагоприятном (низком) уровне, в этом году данная тенденция сохраняется. В связи с чем аграрии переориентировали производство на другие сельхозкультуры, обеспечивающие высокую рентабельность (овощи, сахарная свекла, подсолнечник), и их производство ежегодно увеличивается», — заявляют в Минсельхозе Чувашии.
Комментируя ситуацию с урожайностью, в ведомстве отмечают, что она «неравномерна между разными регионами». «Например, в Брянской области урожай картофеля уже практически полностью собран, при этом местные картофелеводы говорят о высокой урожайности на своих полях. В ряде других регионов избыточное количество дождей не позволило вовремя убрать картофель, часть урожая пропала еще до уборки, часть была повреждена в ходе уборочных работ из-за повышенной влажности, а длительный контакт с влагой убранных клубней может вызвать дополнительные потери при хранении продукции», — говорят в Минсельхозе Чувашии, не давая пояснения о ситуации в самой республике.
Уборка овощей в Чувашии завершена на 94,5% площади, собрано 31,2 тыс. тонн или на 56,7% больше чем на соответствующую дату прошлого года. По сравнению с прошлым годом урожайность снизилась с 264,4 до 263,8 ц/га. Сахарная свекла убрана на 89,7% площади, собрано 37,4 тыс. тонн (вдвое больше чем на соответствующую дату прошлого года) при урожайности 329,8 ц/га (158,4% ц/га в 2015 году).
Подсолнечник на зерно убран на площади 2,4 тыс. га. Уже собрано 3,0 тыс. тонн (на 10,0% больше чем на соответствующую дату прошлого года), осталось убрать еще 4,3 тыс. гектаров. Уборка хмеля завершена, валовый сбор составил 140 тонн.