Москва, 25 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Москва может пойти навстречу странам Европейского союза (ЕС), заинтересованным в продлении второй нитки «Турецкого потока». Но это произойдёт лишь в том случае, если от ЕС будет получена официальная гарантия реализации проекта. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге Ассоциации европейского бизнеса сегодня, 25 октября.

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Лавров припомнил ЕС «неудачу с «Южным потоком», когда Болгария под нажимом Брюсселя останавливала строительство газопровода, в результате чего Москва отказалась продолжать проект. «После неудачи с «Южным потоком» будем готовы продлить эту нитку на территорию Евросоюза лишь после получения недвусмысленных официальных, на бумаге гарантий реализации этого проекта», — сказал он.

Напомним, «Южный поток» планировалось проложить по дну Чёрного моря из Анапского района в порт Варну (Болгария). В этой нитке были заинтересованы страны Балканского полуострова (Югославия, Сербия, Хорватия), Италия и Австрия.

Строительство «Южного потока» началось в декабре 2012 года. В 2014 году Болгария дважды останавливала работы по проекту. 1 декабря президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Анкаре, что Москва отказывается от строительства «Южного потока», потому что этому препятствует ЕС.

«Мы считаем, что позиция Еврокомиссии была неконструктивна, — сказал он. — Если Европа не хочет его реализовывать, значит, тогда он не будет реализован».