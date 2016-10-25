Киев, 25 октября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Децентрализация и реформа местного самоуправления на Украине должны получить новый импульс развития. Об этом сегодня, 25 октября, на открытии программы «Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность» заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

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«Первый документ, который появился как решение правительства, 1 апреля 2014 года, который был совместно разработан с экспертной средой, это была концепция реформы местного самоуправления, которая была началом масштабной реформы, которая сегодня идет… Надо придать новый импульс и динамику реформе. Мы не можем действовать на том запасе, который мы создали в 2014—2015 годов. Нужны новые инструменты, новые решения, надо идти вперед», — сказал Гройсман.

По его словам, прозрачность и подотчетность местных властей сделают украинские территориальные общины более эффективными. «Нам нужно больше учить и помогать объединенным общинам и органам местного самоуправления быть эффективными, быть качественными, быть более подотчетными и прозрачными. Это будет залог вашего успеха. Я этот путь проходил и считаю, что другого пути у Украины нет», — заявил Гройсман.

Он напомнил, что в 2016 году в результате децентрализации местные бюджеты Украины резко нарастили доходность. «Местные бюджеты по сравнению с прошлым годом уже выросли на 34 млрд грн (больше, чем на 50%). Если мы посмотрим на другие инструменты, то мы увидим, что сегодня, второй год подряд, на Украине существуют другие инструменты стимулирования регионального развития. Это Государственный фонд регионального развития, который впервые распределяется честно. Это отдельная субвенция на поддержку объединенных территориальных общин в размере 1 млрд грн (39 млн долларов), а на следующий год мы закладываем 1,5 млрд грн (58 млн долларов)», — уточнил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии детсада в селе Слобожанское Днепровской области, который впервые был построен за средства местного бюджета. «Мы приняли решение, благодаря которому городские бюджеты выросли в разы. Строятся школы, дороги и громады не спрашивают разрешения у Киева, а сами зарабатывают эти деньги. И являются хозяевами на собственной земле», — сказал Порошенко.

Напомним, в июне 2016 года украинский парламент принял закон о перенаправлении в областные бюджеты Донецкой и Луганской областей более 4 млрд грн (156 млн долларов), которые накопились в Государственной казначейской службе на счетах бюджетов местных органов власти на неподконтрольных территориях. Как отмечалось в пояснительной записке, по состоянию на 1 сентября 2015 года средства местных бюджетов населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, на счетах в Государственном казначействе составляли по Донецкой области 2,4 млрд грн (93 млн долларов), по Луганской области — 886 млн грн (34 млн долларов). Эти средства не могут быть использованы в тех населенных пунктах, которые временно не подконтрольны украинской власти. При этом средства на счета продолжают поступать. Так, по состоянию на 1 января 2016 года по Донецкой области их сумма составила 2,8 млрд грн, а в июне 2016 года достигла 3,2 млрд грн (124 млн долларов).