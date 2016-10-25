Токио, 25 октября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Японские инженеры работают над созданием эффектного высокотехнологичного шоу — космического фейерверка. Специальный спутник запустит искусственные метеориты, которые будут видны с Земли, передает телеканал «Мир 24».

kankanews.com Метеоритный дождь

Компания-разработчик ALE проведет первые испытания такого фейерверка в начале 2017 года, а уже в 2018 году собирается доставить на орбиту спутник и сотни искусственных метеоритов. Специалисты обещают, что шоу можно будет наблюдать с расстояния в 200 км.

Предполагается, что капсулы, выбрасываемые спутником, будут двигаться медленнее, чем настоящие метеориты. Кроме того, их можно сделать разноцветными.