Москва, 25 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. То, что приписывают помощнику президента РФ Владиславу Суркову хакеры, чаще всего не соответствует действительности. Об этом, как передает RT, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщение СМИ о якобы взломе почтового ящика Суркова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Знаю Суркова больше 10 лет, ему всё время что-то приписывается, то ли нашими хакерами, то ли зарубежными хакерами, — говорит представитель Кремля. — Он очень талантливый человек и поэтому, естественно, все стремятся ему что-то приписывать».

Ранее ряд украинских СМИ сообщали о том, что группа неизвестных хакеров якобы взломала почтовый ящик Суркова и получила «полный доступ к его переписке».

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