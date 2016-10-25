Москва, 25 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Россия открыта ко взаимодействию со всеми, кто готов работать на основе взаимных интересов. Об этом 25 октября в ходе встречи с Ассоциацией европейского бизнеса заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Попытки прибегать к наказаниям путём санкционного давления за отстаивание справедливости результатов не дадут — об этом ещё сказал Александр Невский: «Не в силе Бог, а в правде». «Порвать российскую экономику» не получилось. Мы наращиваем сотрудничество со всеми желающими и открыты к взаимодействию со всеми, кто готов работать с нами на основе взаимных интересов», — сказал Лавров.

По его словам, Россия привержена формированию экономических пространств, опирающихся на принципы ВТО: «Мы не пытались подорвать ситуацию наподобие Трансатлантического партнёрства. Мы считаем идею «от Лиссабона до Владивостока» перспективной для евразийского континента. Поступательное объединение рынков позволили бы нам эффективнее действовать, и позволило бы нам обеспечить достойное место в мироустройстве».

Лавров подчеркнул, что Москва давно предлагает начать диалог между ЕАЭС и ЕС: «Владимир Путин и Жан-Клод Юнкер это обсуждали. Мы передали свои предложения Еврокомиссии. Мы уважаем принципы, на которых ЕС работает, но утаивать от стран-членов предложения России неправильно».

Напомним, антироссийские санкции были введены рядом стран в 2014 году. Инициаторами стали США, которых поддержал Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других государств.