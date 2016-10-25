Москва, 25 октября, 2016, 13:38 — ИА Регнум.



minenergo.gov.ru Александр Новак на встрече с Эулохио дель Пино

Координация совместных действий на рынке нефти обсудили сегодня, 25 октября, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и министр нефти Боливарианской Республики Венесуэла Эулохио дель Пино, сообщили в Минэнерго РФ.

Также стороны обсудили вопросы участия стран ОПЕК и независимых производителей нефти в соглашении об ограничении добычи, различные варианты которого прорабатываются в данный момент.

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