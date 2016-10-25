Воронеж, 25 октября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Воронежской области движение отходов от места образования до перерабатывающих комплексов будет отслеживаться в электронном виде. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложил главе региона Алексею Гордееву на встрече 24 октября руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Встреча губернатора Алексея Гордеева с руководителем департамента природных ресурсов области Алексеем Карякиным

Глава департамента доложил о ходе работы по формированию в регионе системы обращения с отходами в соответствии с новыми требованиями законодательства. В частности, сообщил Карякин, сейчас ведется разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами и электронного кадастра. Их использование позволит отслеживать движение потоков отходов от места их образования до перерабатывающих комплексов и полигонов ТКО, обеспечит сбор и визуализацию данных, их поддержание в актуальном состоянии. Эти меры, считает Карякин, должны способствовать сокращению количества несанкционированных свалок.

Также глава департамента доложил о перспективах строительства второй очереди полигона ТКО на территории Острогожского района. Первая очередь полигона, построенная за счет средств областного бюджета, была введена в эксплуатацию в 2011 году. Сейчас она полностью заполнена, и в районе проблемным является вопрос размещения отходов. Проект на строительство второй очереди разработан и прошел все необходимые экспертизы, в 2017 году планируется приступить к расширению полигона. Алексей Гордеев одобрил предложение руководителя департамента.

Алексей Карякин проинформировал губернатора об исполнении поручения о передаче в областную собственность Ломовского парка. Сегодня он является особо охраняемой природной территорией регионального значения и имущество, расположенное на его территории, принято в областную собственность. До конца года департамент планирует разработать программу комплексного развития парка.