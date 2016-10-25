Осло, 25 октября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. На исследовательском атомном реакторе Норвегии произошла небольшая радиоактивная утечка, заявили представители ведомства радиационной защиты Норвегии, сообщает 25 октября Reuters.

PublicDomainPictures Радиация

Небольшая утечка радиоактивного йода-131 была обнаружена 24 октября.

В настоящий момент предприняты все необходимые меры по ликвидации утечки йода-131. Власти Норвегии заявили, что утечка радиоактивного йода не должна нанести вред окружающей среде за пределами реактора.