Ростов-на-Дону, 25 октября, 2016, 13:29 — ИА Регнум.



rostov-gorod.ru Дорожная техника

В Ростове-на-Дону ремонт транспортных артерий дорожники обещают завершить к концу ноября. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, работы проводятся за счет бюджетов трёх уровней.

Общая сумма затрат на эти цели — 1,4 млрд рублей. Так, на обновление дорог из федерального бюджета направлено 420,7 млн рублей, из регионального — 783,8 млн рублей, из городской казны — 215,1 млн рублей.

В приоритете дорожников — центр донской столицы. Уделено внимание созданию пешеходных зон и благоустройству тротуаров. Еще девять улиц и переулков в центре Ростова-на-Дону будет перекрыто в связи с проводимым ремонтом.

Напомним, горожане неоднократно жаловались на то, что из-за ремонта дорог в Ростове-на-Дону город стоит в пробках. Особенно движение затруднено в часы пик. Как отмечают городские власти, в период отпусков ремонт выполнить было нельзя, так как средства поступают в муниципалитет поздно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор предлагал ограничить сроки исполнения контрактов на строительство и ремонт дорог. По его словам, процесс должен завершаться уже к 1 ноября. Дороги, которые чинят поздней осенью и зимой, к весне вновь нуждаются в ремонте.