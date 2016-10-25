Москва, 25 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин советует главе правительства РФ Дмитрию Медведеву прислушиваться к пожеланиям и предложениям депутатов Госдумы в ходе работы над проектом федерального бюджета на 2017−2019 гг. Медведев не исключил корректировок главного финансового документа страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Всегда в ходе этих дискуссий возникают какие-то дополнительные идеи, дополнительные пожелания. Придется напряженно и очень внимательно работать с депутатским корпусом с тем, конечно, чтобы не разбалансировать макроэкономические показатели, но и, конечно, нужно будет прислушиваться к идеям, пожеланиям и предложениям депутатов парламента», — сказал Путин.

Медведев вместе с тем не исключил возможности корректировок бюджета в ходе прохождения законопроекта через Госдуму. «По всей вероятности, в ходе работы и над первым, и над вторым чтением бюджет подвергнется каким-то корректировкам, так как это происходит всегда при работе над бюджетом», — сказал Медведев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2017−2019 годы будет внесен правительством РФ в Госдуму 28 октября, первое чтение документа состоится 18 ноября.

Главный финансовый документ страны разработан исходя из консервативного варианта прогноза. Предполагается, что доходы составят 13,4 трлн рублей (это 15,5% к ВВП), а расходы — чуть более 16 трлн. Дефицит — порядка 2,7 трлн, это чуть больше 3% ВВП.

Минфин РФ планирует в 2017 году потратить на финансирование дефицита бюджета 1,152 трлн рублей из Резервного фонда — таким образом, он будет полностью исчерпан в 2017 году. При этом в 2017 году планируется израсходовать 659,6 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

При подготовке федерального бюджета на 2017−2019 гг. учитывалась вероятность сохранения санкций, сказал ранее Медведев. «Мы исходили из другого предположения — о вероятности сохранения санкций и ответных мер, которые мы принимали в течение всех трех лет на протяжении срока бюджетного прогнозирования», — отметил он.