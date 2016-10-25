Санкт-Петербург, 25 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга живут меньше своих сверстников из Москвы из-за более сурового климата в северной столице. При этом в последний год динамика средней продолжительности жизни москвичей и петербуржцев оказалась разнонаправленной.

Алексей Боголюбов. Стрелка Васильевского острова. 1889

Как сообщает «Радио Балтика» со ссылкой на экспертов Петростата, в 2014 году средний срок жизни петербуржцев составлял 74,5 года, а москвичей — 76,7 года. Петербургские мужчины, в среднем, доживали до 69 лет, а московские — до 73 лет. Женщины в Петербурге умирали, в среднем, в 78 лет, а в Москве — в 80 лет.

Однако уже в 2015 году средняя продолжительность жизни в Петербурге сократилась до 74,4 лет. Средняя продолжительность жизни петербургских мужчин осталась на прежнем уровне, а вот у женщин — снизилась, с 78,68 до 78,38 года.

В Москве в 2015 году средняя продолжительность жизни немного выросла — до 76,77 лет. Московские мужчины стали умирать почти в 73 года, женский «век» остался прежним.

Главный геронтолог Санкт Петербурга Владимир Хавинсон в интервью «Радио Балтика» заявил, что причиной более низкой продолжительности жизни петербуржцев является более суровый климат.

«В Петербурге климат более жёсткий для человека, менее комфортабельный. Качество воды в Петербурге и Ленобласти не очень хорошее по сравнению с Москвой, тут в ней слишком много железа. Заболеваемость отдельными болезнями в Петербурге выше. Также у нас сильнее нарушаются биоритмы из-за более короткого светового дня», — пояснил Хавинсон.

Эксперт рекомендует жителям северной столицы ложиться спать до полуночи и вставать около семи утра, чаще заниматься физкультурой, исключить из рациона жирные сорта мяса, заменив их рыбой, курицей, кроликом и индейкой.

«Фрукты и овощи из средней полосы России также полезны, особенно красные, поскольку содержат антиоксиданты. Творог и кефир тоже следует включить в рацион», — посоветовал Хавинсон.