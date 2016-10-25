Брюссель, 25 октября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе, что обеспокоен возможным применением российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в нанесении ударов по Алеппо (Сирия), сообщает телеканал NRK.

mil.ru Посадка на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

«Опасения заключаются в том, что авианосная группа во главе с «Адмиралом Кузнецовым» может быть использована для интенсификации авиаударов по мирным жителям в Алеппо», — сказал Столтенберг.

Он уточнил, что это не первый случай, когда «Адмирал Кузнецов» идет в Средиземное море, однако в этот раз он может «усилить возможности России в части проведения боевых операций в небе над Сирией и увеличения количества авиаударов по Алеппо».

Столтенберг уточнил, что у руководства альянса в связи с этим возникают дополнительные опасения по поводу позиции российской стороны о готовности работать над «политическим решением конфликта в Сирии».

Корабельная авианосная группа Северного флота в составе крейсера «Адмирал Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», начала поход в район Средиземного моря 15 октября.