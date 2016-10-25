Москва, 25 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, работа над федеральным бюджетом на 2017 год продолжится в парламенте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Только что завершилась его встреча с председателем правительства Медведевым. Он информировал президента о завершении бюджетного процесса со стороны правительства и о том, когда проект бюджета будет направлен в Госдуму, и (бюджетный процесс) продолжится уже с парламентариями работа над основным финансовым документом», — сказал Песков.

«Бюджет, естественно, предполагает финансирование всех социальных расходов, которые носят нормативный характер. Ни одно социальное обязательство не вычеркнуто, не уменьшено, наоборот, в ряде случаев мы даже пошли на определенную индексацию», — сказал в ходе встречи Медведев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2017−2019 годы будет внесен правительством РФ в Госдуму 28 октября, первое чтение документа состоится 18 ноября.

Главный финансовый документ страны разработан исходя из консервативного варианта прогноза. Предполагается, что доходы составят 13,4 трлн рублей (это 15,5% к ВВП), а расходы — чуть более 16 трлн. Дефицит — порядка 2,7 трлн, это чуть больше 3% ВВП.

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