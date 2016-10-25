Москва, 25 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Россия согласна на продление одной из ниток «Турецкого потока» в Европу через Грецию, но лишь в случае получения гарантий в окончательной и неукоснительной реализации проекта. Об этом 25 октября в ходе встречи с Ассоциацией европейского бизнеса заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Несмотря на предложения Еврокомиссии о том, чтобы вернуться к полноформатному диалогу, слова остаются словами. Блокируются энергетические проекты. Россия и Турция подписали соглашение по «Турецкому потоку», которое предусматривает одну нитку в направлении Европы — Греции. Мы готовы продлить эту нитку после получения гарантий в реализации этого проекта», — сказал Лавров.

По его словам, большая часть установок против РФ «рождается в США, а потом реализуется в ЕС»: «Но США не несут особых потерь и даже рассчитывают переключить ЕС на более дорогой сжиженный природный газ. По нашим наблюдениям, далеко не все в ЕС согласны с таким положением дел. Общественное мнение консолидируется в направлении нормализации отношений с РФ».

Напомним, накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер отчитался перед президентом РФ о ходе строительства «Турецкого потока». Планируется, что трубы пройдут по дну Чёрного моря до конца 2019 года. Проектная пропускная мощность — 31,5 млрд кубометров газа в год.