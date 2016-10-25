Пыть-Ях, Югра, 25 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. На рынке в городе Пыть-Яхе (Югра) в ходе перестрелки пострадали четыре человека. Возбуждено два уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МВД России по региону.

ru.torange.biz Стрельба

Дела заведены по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжких телесных повреждений»). На месте происшествия следователи нашли пистолетные гильзы разного калибра и оружие.

По данным местных СМИ, стрельба произошла в одном из кафе рынка местного рынка. «Работники кухни данного кафе, услышав хлопки неизвестного характера, решили, что это салюты, и вышли в зал. Они увидели, что в зале темно и идет реальная перестрелка. Внутри кафе в данный момент все разгромлено, кафе опечатано, повсюду разбитые стекла, на которых видны следы от выстрелов», — сообщает «Пыть-Ях онлайн».

Работники кафе утверждают, что стрельба произошла между представителями двух диаспор. По данным полицейских, в перестрелке участвовало от 10 до 12 человек. Однако стрелявшие пока не найдены.