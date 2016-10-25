Москва, 25 октября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Законопроект о запрете на «ростовщические проценты» Госдума рассмотрит в январе-феврале 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

ИА REGNUM Госдума

В случае принятия закона максимально допустимый процент по кредитному договору будет привязан к среднему проценту в конкретном регионе.

«Сейчас у нас есть годовые суммы кредитов в 600−700, а то и больше, процентов. Прямо в Гражданском кодексе мы восстанавливаем название, которое было у нас до 1917 года, «ростовщические проценты», — сказал Крашенинников.