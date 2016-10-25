Москва, 25 октября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы намерены в 2016 году принять закон, вводящий санкции для спортсменов за употребление запрещенных медицинских препаратов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

superkarate.ru Допинг

Правовая составляющая в спорте должна быть минимальной. Будем принимать конкретную статью уже в этом году», — сообщил парламентарий.

Глава комитета считает, что «допинг в спорте сродни мошенничеству, если о фактах употребления запрещенных препаратов спортсменами знают тренер и врач».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что назрела огромная проблема с допуском к соревнованиям спортсменов, принимающих запрещенные препараты по терапевтическим исключениям. Тенденция такова, что в скором времени успехи в мировом спорте будут оставаться за спортсменами с хроническими заболеваниями.

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Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил о том, что скоро будет принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за употребление допинга